Hadise'nin Rtük Engeline Takılan Ateşli Klibi, Belçika'da Zirvede!
Aidatsız Kart Çıkarmayan Banka Yandı! Cezası!
Beşiktaşlı Mitrovic'e Avrupa'dan Dev Takip!
Fenerbahçeli Fernandao: Gerçek Fernandao'yu Tekrar Göstermek İstiyorum
Evli İş Adamını Eşinden Ayırıp Nikah Kıyan Nursel Ergin'in Programı Kaldırıldı
Türkiye, Alman Turistlerin En Fazla Tercih Ettiği Ülkeler Arasında
Başakşehirli Mossoro Duygulandırdı: 10 Kasım Kalbime İşledi
İngiliz Ekibi, Bilic Haberlerini Yalanladı: İlgilenmiyoruz
Olay İyice Mahalle Kavgasına Döndü: Geldiğin Yere Gönderirim Seni
Türkiye Son 44 Yılın En Kurak Kışını Yaşıyor! Tohumlar Tarlada Çürüdü
Hazırlık Maçında Göztepe İle Atiker Konyaspor Yenişemedi
Taşeron İşçiler Dikkat! Başvurular Yarın Son Buluyor
Galatasaray'da Maicon Ve Ndiaye'nin Değeri 38 Milyon Euro Olarak Belirlendi
Yıldırım Demirören'den Ünal Aysal'a Sert Yanıt!
Fatih Terim: Asamoah Transferi Zor Görünüyor
Bakanlık, Milli Sporcunun Görüntülerin Ardından Olaya El Koydu
Ünlü İş Adamı Son Yolculuğuna Uğurlandı
Beşiktaş'ta Kiralık Olarak Oynayan Talisca, Benfica İle Sözleşme Yeniledi
Galatasaray, Kwadwo Asamoah İçin Resmi Teklifi Yaptı
Bakan Canikli: Altay Tankı, 2019 Sonu 2020 Başında Seri Üretime Başlayacak

Başakşehirli Mossoro Duygulandırdı: 10 Kasım Kalbime İşledi

BAŞAKŞEHİRLİ MOSSORO DUYGULANDIRDI: 10 KASIM KALBİME İŞLEDİ

Medipol Başakşehir'in yıldızı Marcio Mossoro, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan sevginin kalbine işlendiğini dile getirdi.

Tarih : 11 Ocak 2018, 02:10
Puan Ver : Başakşehirli Mossoro Duygulandırdı: 10 Kasım Kalbime İşledi(7/10)3

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'de takımın önemli isimlerinden Marcio Mossoro ikinci yarı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sezonu şampiyonlukla noktalamaya inandıklarını belirten 34 yaşındaki Sambacı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bu sene bizi ileriye çıkartabilecek şey geçtiğimiz sene yaşadığımız acı ders. Çünkü geçtiğimiz sezon da ilk yarı namağlup liderdik. Ama o dönem belki buna çok hazır değildik. Belki yeteri kadar inanmamıştık ama bu sene ciddi anlamda istiyoruz şampiyonluğu. Her maçı final maçı gibi oynayacağız. Bu sene şampiyonluk bize daha yakın. Geçen sene kıl payı kaçırmıştık ama bu sene aynı şey olmayacak. Her şeyden önce kulübümü çok seviyorum. Burada 4. yılım. Çok uzun bir zaman oldu ve bu ailenin bir parçası gibiyim. Bu yüzden bu kulübe karşı benim bir sorumluluğum var."

"10 KASIM KALBİME İŞLENDİ"

"İlk senemde 10 Kasım'da trafikteydim. Arabayla giderken birden diğer tüm arabaların durduğunu gördüm. Buna çok şaşırmıştım. Sonra sorduğumda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğunu ve her sene 10 Kasım'da ona gösterilen sevgi ve saygıdan dolayı araçların durduğunu öğrenmiştim. Bu, beni pozitif anlamda çok etkiledi. Bir ulusun kurucusuna gösterdiği sevgi, saygı üstelik ölümünden yıllar geçmiş olmasına rağmen bu saygıyı göstermesi benim kalbime işlendi açıkçası. Çok değişik duygular yaşadım."

"GÖKSEL BAŞKAN GİBİSİ YOK"

"Kariyerim boyunca çok farklı başkanlarla çalıştım. Hepsinin kulübüne bir sevgisi vardı ama Göksel Gümüşdağ çok farklı. Göksel başkan kulübü yaşıyor, kulüp evladı gibi. Onun kulübe bakış açısı tabii ki eninde sonunda futbolcuya da etki ediyor. Bazı maçlar oluyor, o maçları sırf başkanın bize gösterdiği sevgiden, bize verdiklerinden dolayı onun için kazandığımız oldu. Ben 10 yılı aşkın süredir Avrupa'da futbol oynayan bir oyuncuyum. Çok sayıda antrenörle çalıştım. Abdullah hoca bu süreç zarfında çalıştığım en iyi hoca diyebilirim."

" EMRE BELÖZOĞLU MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ"

" Emre Belözoğlu hem saha içinde hem saha dışında önemli bir karakter. Kaptanlığı sadece saha içinde değil, saha dışında da çok iyi bir şekilde yürütüyor. Emre'nin yaşındaki futbolcular daha az koşar, rakip yanından geçerken müdahale etmez, daha az efor sarf eder ama kaptan tam aksine daha fazla istiyor, daha fazla mücadele ediyor. O yaşa gelmiş birisinin sahadaki mücadelesini, isteğini görünce takımdaki diğer arkadaşların da başka bir seçeneği kalmıyor. Onun bu isyancı, savaşçı ruhu gerek antrenmanlarda gerek maçlarda bize de son ana kadar savaşma konusunda motivasyon sağlıyor."

YAŞLILIK BELİRTİSİ HİSSETMİYOR!

"Ben 28 yaşında, 30 yaşında veya şimdi bir farklılık hissetmiyorum. Vücudumu hala aynı şekilde hissediyorum. En ufak bir yaşlılık belirtisi yok çok şükür. Bence bunun temel kriteri nasıl idman yaptığınızla alakalı. Çünkü ben idmanlarda her zaman yüzde yüzümü veriyorum. Her çalışmayı çok ciddiye alıyorum. İdmanda ne yaparsanız bunu maça yansıtırsınız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başakşehirli  Mossoro  Duygulandırdı  10  Kasım  Kalbime  İşledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER