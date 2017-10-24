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Başakşehirli Emre Belözoğlu, Hakemin Aut Verdiği Pozisyonda Top Benden Çıktı Dedi

BAŞAKŞEHİRLİ EMRE BELÖZOĞLU, HAKEMİN AUT VERDİĞİ POZİSYONDA TOP BENDEN ÇIKTI DEDİ

Beşiktaş-Başakşehir maçında, Adriano'nun dışarı çıkan şutuna hakem aut verdi. Bunun üzerine Emre Belözoğlu hakeme, 'Top benden çıktı' diyerek kararı değiştirip, alkış aldı.

Tarih : 24 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Başakşehirli Emre Belözoğlu, Hakemin Aut Verdiği Pozisyonda Top Benden Çıktı Dedi(8/10)4

37 yaşına gelmesine rağmen hala Başakşehir'in oyun sisteminin vazgeçilmez ismi olan, başarılı performansıyla yeniden milli takıma seçilen Emre Belözoğlu dün akşam örnek bir harekete imza attı. Takımına verdiği hücum katkısının yanı sıra savunmasına da her fırsatta yardım eden Emre, maçın ilk yarısında Adriano'nun sol ayağıyla vurduğu şuta yatarak engel olmaya çalıştı. Oyun alanı dışına çıkan topa hakem 'aut' dedi. Ancak tecrübeli futbolcu topun kendisine çarptığını belirtip, kararın korner olarak değiştirilmesini istedi. Oyun Beşiktaş'ın korner atışıyla devam ederken Emre bu örnek hareketiyle alkış aldı.

KARTAL'I BOŞ GEÇTİ

Emre Belözoğlu, bu sezon ligde yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran (5) oyuncuydu. Deneyimli orta saha, dün akşam yine etkili bir oyun ortaya koysa da skora katkı sağlamayı başaramadı..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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