BAŞAKŞEHİRLİ EMRE BELÖZOĞLU, AKHİSARSPOR MAÇINDA RAKİBİNE KÜFÜR ETTİ
Süper Ligin 10. haftasında, Medipol Başakşehir ile Akhisar arasında oynanan karşılaşmada Emre Belözoğlu'nun Akhisarsporlu Serginho'ya küfür ettiği iddia edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Akhisar'ı konuk etti. Karşılaşmanın 13. dakikasında ev sahibi ekibin kaptanı Emre Belözoğlu, konuk ekipten Serginho ile bir tartışma yaşadı. Bu esnada Emre'nin rakip oyuncuya küfür ettiği iddia edildi.
Sosyal medyada görüş belirten taraftarlar Emre'nin Serginho'ya küfür ettiğini ve Caner Erkin gibi ceza alması gerektiği görüşünü savundular.
CANER 6 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Öte yandan TFF'nin Disiplin Talimatı'nda değişiklik yapmasıyla birlikte Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür eden Caner Erkin toplamda 6 maçlık bir cezaya çarptırılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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