İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

BAŞAKŞEHİRLİ CENGİZ ÜNDER, 13 MİLYON EURO'YA ROMA'YA TRANSFER OLDU


Başakşehirli Cengiz Ünder, 13 Milyon Euro'ya Roma'ya Transfer Oldu
Tarih : 12 Temmuz 2017, 09:30
Puan Ver : Başakşehirli Cengiz Ünder, 13 Milyon Euro'ya Roma'ya Transfer Oldu(5/10)1

İtalyan ekibi Roma, Cengiz'in transferi için Başakşehir'le 13 milyon Euro karşılığında anlaştı. 20 yaşındaki oyuncunun cuma günü Roma için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Sky İtalia'nın haberine göre; Cengiz 5 yıllık bir sözleşme imzalayacağı ve senelik 1.5 milyon Euro kazanacak.

Başkent ekibinin ayrıca Defrel ve Nastasic transferlerini de perşembeden itibariyle açıklayabileceği iddia ediliyor.

SALİH UÇAN DA OYNAMIŞTI

Daha önce Salih Uçan, 2014-2016 yılları arasında Roma'da kiralık olarak forma giymişti.

Öte yandan İtalyan basınına konuşan Cengiz'in menajeri Ömer Uzun, "Roma'nın Cengiz Ünder'e ilgisinin olduğu doğru ancak şu anda bitmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başakşehirli  Cengiz  Ünder  13  Milyon  Euro  Ya  Roma  Ya  Transfer  Oldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER