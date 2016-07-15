BAŞAKŞEHİR'İN VE OSMANLISPOR'UN AVRUPA LİGİ'NDE RAKİPLERİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir ve turu geçmesi halinde Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Kuraya Grup 4'ten katılan Başakşehir'in rakibi Hırvatistan'ın Rijeka takımı oldu.
OSMANLISPOR TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLERi BELLİ OLDU
2. ön eleme turunda Zimbru ile deplasmanda 2-2 berabere kalan temsilcimiz Osmanlıspor'un turu geçmesi halinde eşleşeceği rakip belli oldu.
Grup 3'den kura çekimine katılan Osmanlıspor'un rakibi Maccabi Haifa (İsrail) - Nomme Kalju (Estonya) karşılaşmasının galibi olacak.
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