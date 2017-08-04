BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİBİ SEVİLLA OLDU
Temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turunda büyük bir heyecan yaşıyor. Club Brugge'i eleyerek play-off turuna kalan Başakşehir'in rakibi Sevilla oldu. Başakşehir, Sevilla ile ilk maçı İstanbul'da oynayacak.
EŞLEŞMELER:
Başakşehir - Sevilla
Napoli - Nice
Hoffenheim - Liverpool
Young Boys - CSKA Moskova
Karabağ - Kopenhag
Apoel - Slavia Prag
Rijeka - Olympiakos
Celtic - Astana
Hapoel Beer Sheva - Maribor
ŞAMPİYONLAR LİGİ NE KADAR KAZANDIRACAK?
UEFA, 2015 ile 2018 arasında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kulüplere ne kadar para dağıtılacağını belirledi. Yeni belirlenen miktarlar eskisine göre daha ciddi boyutlara ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde toplam ödenecek rakam 1 milyar 257 milyon Euro'ya yükseldi. Yeni düzenlemeyle, playoff'ta eleyen takıma 2, elenen takıma ise 3 milyon Euro ödenecek. Market havuzundan ödenen yüzde 45'ten 40'a düşürülse de, Şampiyonlar Ligi'nde toplam ödül tutarı yüzde 60 oranında arttırıldı.
UEFA, Şampiyonlar Ligi gruplarında her galibiyet için 1.5 milyon; beraberlik için 500 bin Euro ödeyecek. İkinci tura çıkan takımlara ekstra 5,5; çeyrek finalistlere 6 milyon ve yarı finalistlerlere ise 7 milyon Euro daha ödenecek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kasasına 15, 2. olan takımın kasasına ise 10.5 milyon Euro girecek. Süper Kupayı kazanan takım 4 milyon Euro, diğer finalist ise 3 milyon Euro alacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takım grup maçlarının hepsini kazandığı takdirde toplamda en az 52 milyon Euro kazanabilecek. UEFA bu paralara ek olarak, 482,9 milyon Euro'luk pazarlama payı daha dağıtacak.
Kaynak: haberinburada
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