

Trabzon'da aldığı golsüz beraberlik ile şampiyonluk yarışında büyük yara alan Medipol Başakşehir, bugün sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u ağırlıyor. Haftaya lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giren turuncu-lacivertli ekip, Adanaspor'u mağlup ederek, zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç BeINSport 2'den yayınlanacak. Başakşehir'de Bekir İrtegün, sarı kart cezalısı olduğu için takımındaki yerini alamayacak.







ATİKER KONYA AKHİSAR BLD



ligde üst üste 5 galibiyetle tarihinin en iyi serisine imza atan Akhisar Belediye, Atiker Konya'ya konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Serkan Tokat'ın yöneteceği maçı BeINSport 1 yayınlayacak.







KASIMPAŞA AntalyaSPOR



Geçe n hafta Beşiktaş'a yenilen Kasımpaşa, bugün sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek ve BeINSport 2'den yayınlanacak.







kaynak:sabah