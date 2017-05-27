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başakşehir'in rakibi adanaspor

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ ADANASPOR

Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Başakşehir ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u konuk ediyor

Tarih : 27 Mayıs 2017, 09:24
Puan Ver : Başakşehir'in Rakibi Adanaspor(9/10)8


Trabzon'da aldığı golsüz beraberlik ile şampiyonluk yarışında büyük yara alan Medipol Başakşehir, bugün sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u ağırlıyor. Haftaya lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giren turuncu-lacivertli ekip, Adanaspor'u mağlup ederek, zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç BeINSport 2'den yayınlanacak. Başakşehir'de Bekir İrtegün, sarı kart cezalısı olduğu için takımındaki yerini alamayacak.



ATİKER KONYA AKHİSAR BLD

ligde üst üste 5 galibiyetle tarihinin en iyi serisine imza atan Akhisar Belediye, Atiker Konya'ya konuk oluyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Serkan Tokat'ın yöneteceği maçı BeINSport 1 yayınlayacak.



KASIMPAŞA AntalyaSPOR

Geçe n hafta Beşiktaş'a yenilen Kasımpaşa, bugün sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek ve BeINSport 2'den yayınlanacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Başakşehir  İn  Rakibi  Adanaspor    haber

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