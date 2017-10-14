BAŞAKŞEHİR'İN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Başakşehir, Süper Lig'İn 8. haftasında Alanyaspor'u 2-1 yenerek bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti.
Böylece Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serilerini de 26 maça çıkartarak rekorlarını gelişitrmeyi sürdürdü.
İLK YARI 1-1 TAMAMLANDI
Maça hızlı başlayan Alanyaspor, Emre Akbaba'nın vuruşunda kaleci Volkan Babacan'dan seken topun ağlara gitmesi ile 1-0 öne geçti. 18. dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya da çarparak filelere gitti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Emmanuel Adebayor'un 56. dakikada attığı golle öne geçen Başakşehir, karşılaşmayı bu skorla kazanmayı başardı.
EMRE BELÖZOĞLU SAKATLANDI
Maçın 27. dakikasında sakatlanan Emre Belözoğlu, yerini Gökhan İnler'e bıraktı. Emre'nin önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği henüz bilinmiyor.
Başakşehir bu galibiyetle 16 puana ulaşırken; Alanyaspor 10 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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