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BAŞAKŞEHİR'İN DEVLER LİGİ'NDEKİ PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU


Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki Play-Off Turundaki Rakipleri Belli Oldu
Tarih : 03 Ağustos 2017, 00:50
Puan Ver : Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki Play-Off Turundaki Rakipleri Belli Oldu(7/10)3

Şampiyonlar Ligi 3. turunda Club Brugge'ü eleyen Medipol Başakşehir, play-off turuna yükseldi.Play-off turunu geçmesi halinde gruplarda oynama hakkı kazanacak olan Başakşehir'i devler bekliyor.

İŞTE RAKİPLER

Sevilla - İspanya

Napoli - İtalya

Liverpool - İngiltere

CSKA Moskova - Rusya

Sporting Lizbon - Portekiz

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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