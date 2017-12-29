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Başakşehir'den Cenk Tosun paylaşımı: Onu çaldığınız için teşekkürler

BAŞAKŞEHİR'DEN CENK TOSUN PAYLAŞIMI: ONU ÇALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Medipol Başakşehir, Everton'a transfer olacağı iddia edilen Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun için sosyal medyadan, "Onu çaldığınız için teşekkürler" dedi.

Tarih : 29 Aralık 2017, 20:30
Puan Ver : Başakşehir'den Cenk Tosun Paylaşımı: Onu Çaldığınız İçin Teşekkürler(9/10)5

Medipol Başakşehir, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Everton'a transfer iddialarının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

"ASLA PİŞMAN OLMAYACAKSINIZ"

Turuncu-lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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