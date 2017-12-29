BAŞAKŞEHİR'DEN CENK TOSUN PAYLAŞIMI: ONU ÇALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Medipol Başakşehir, Everton'a transfer olacağı iddia edilen Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun için sosyal medyadan, "Onu çaldığınız için teşekkürler" dedi.
Medipol Başakşehir, Beşiktaşlı Cenk Tosun'un Everton'a transfer iddialarının ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
"ASLA PİŞMAN OLMAYACAKSINIZ"
Turuncu-lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Everton büyük rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u çaldığınız için teşekkürler. O asla pişman olmayacağınız bir transfer."
Kaynak: haberinburada
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