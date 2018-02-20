BAŞAKŞEHİR'DEN BEŞİKTAŞ'A ŞAMPİYONLAR LİGİ JESTİ!
Spor Toto Süper Ligde zirvede yer alan Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Liginde Bayern Münih'e konuk olacak olan Beşiktaş'a sosyal medyadan destek verdi.
Spot Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Başakşehir, Allianz Arena'da bugün saat 22:45'te oynanacak olan Bayern Münih - Beşiktaş maçı için temsilcimiz Beşiktaş'a destek verdi.
"BİR GÜNLÜĞÜNE BEŞİKTAŞLI"
Sosyal medya hesabından paylaştığı görselde Başakşehir stadının ışıklarını siyah-beyaz yaptığını anlatan Başakşehir, "Bir günlüğüne Beşiktaşlı" dedi ve siyah-beyazlı takıma başarı dileğinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kuyumcu Soygununda Silahlar Konuştu! Özel Harekat Operasyon Başlattı
- Aile Faciası! Tarladan Dönen Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü
- Siyaset Arenası Isınıyor! Destici'den Son Dakika İttifak Çıkışı
- Barzani Sonunda Geri Adım Attı! Ikby'de Bir Dönem Bitti
- Adana'da Görünmez Kaza! İskele Çöktü: Ölü Ve Yaralılar Var
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
- Almanya'da Lima İsimli Köpek Parti Üyesi Yapıldı
- Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
- Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
- Abd'de Lise Katliamından Kurtulanlar, Silahlanmaya Karşı Sokağa Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar