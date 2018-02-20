Spor Toto Süper Ligde zirvede yer alan Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Liginde Bayern Münih'e konuk olacak olan Beşiktaş'a sosyal medyadan destek verdi.

Spot Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Başakşehir, Allianz Arena'da bugün saat 22:45'te oynanacak olan Bayern Münih - Beşiktaş maçı için temsilcimiz Beşiktaş'a destek verdi.

"BİR GÜNLÜĞÜNE BEŞİKTAŞLI"

Sosyal medya hesabından paylaştığı görselde Başakşehir stadının ışıklarını siyah-beyaz yaptığını anlatan Başakşehir, "Bir günlüğüne Beşiktaşlı" dedi ve siyah-beyazlı takıma başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: haberinburada