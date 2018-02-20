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Başakşehir'den Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi jesti!

BAŞAKŞEHİR'DEN BEŞİKTAŞ'A ŞAMPİYONLAR LİGİ JESTİ!

Spor Toto Süper Ligde zirvede yer alan Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Liginde Bayern Münih'e konuk olacak olan Beşiktaş'a sosyal medyadan destek verdi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 21:10
Puan Ver : Başakşehir'den Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi Jesti!(9/10)5

Spot Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Başakşehir, Allianz Arena'da bugün saat 22:45'te oynanacak olan Bayern Münih - Beşiktaş maçı için temsilcimiz Beşiktaş'a destek verdi.

"BİR GÜNLÜĞÜNE BEŞİKTAŞLI"

Sosyal medya hesabından paylaştığı görselde Başakşehir stadının ışıklarını siyah-beyaz yaptığını anlatan Başakşehir, "Bir günlüğüne Beşiktaşlı" dedi ve siyah-beyazlı takıma başarı dileğinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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