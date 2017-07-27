Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Medipol Başakşehir, Belçika'da müthiş bir maçın ardından avantajla döndü: 3-3!

29 bin seyirci önünde çıktığı maçta 2-0 geriye düşen temsilcimiz, ikinci yarıda skoru 3-2'ye getirdi. Şanssız bir frikik golü ise maçın skorunu belirledi.

İLK 16 DAKİKADA 2-0 GERİYE DÜŞTÜK

Maça istediği gibi başlayamayan Medipol Başakşehir, 5. dakikada Dennis ve 16. dakikada Denswil'in golleriyle devreyi 2-0 geride kapattı.

İkinci yarıda ise bambaşka bir Başakşehir vardı. 59'da Mossoro'nun harika golüyle farkı bire indiren Başakşehir, yeni yıldızı Elia'nın 63. dakikadaki şık golüyle skora dengeyi getirdi. 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mossoro, Başakşehir'i 2-0 geriden 3-2 öne geçiren gole imza attı.

DENSWIL SKORU BELİRLEDİ

Ancak 78. dakikada Denswil'in frikik golüne engel olamayan turuncu lacivertliler, Belçika'da 1 puana razı oldu.

Bu maçında rövanşı 2 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: haberinburada