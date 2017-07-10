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Başakşehir'den Ayrılan Yalçın Ayhan, Malatyaspor'la Anlaştı

BAŞAKŞEHİR'DEN AYRILAN YALÇIN AYHAN, MALATYASPOR'LA ANLAŞTI

Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir'den ayrılan tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 16:20
Puan Ver : Başakşehir'den Ayrılan Yalçın Ayhan, Malatyaspor'la Anlaştı(8/10)4

Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-siyahlı takım, son olarak geçen sezon Medipol Başakşehir'de oynayan tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

"YALÇIN SÜPER LİG'İN EN İYİ SAVUNMA OYUNCULARINDAN BİRİ"

Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde düzenlenen törende attığı imzayla kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan Yalçın Ayhan, daha sonra kamp çalışmalarına katılmak için Bolu'ya gitti. Adil Gevrek, yaptığı açıklamada, "Yalçın, Süper Lig'in en iyi savunma oyuncularından biri. Onu alarak hem tecrübeli bir ismi kadromuza katmış olduk, hem de daha da güçlendik. Transfer çalışmalarımız devam edecek. Görüşme halinde olduğumuz isimler var. Bu isimleri de ilk etap kampına yetiştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

101 MAÇTA 10 GOL 5 ASİST

Medipol Başakşehir'de önemli başarılara imza atan deneyimli stoper, çıktığı 101 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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