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başakşehir'de para nakil aracından soygun

BAŞAKŞEHİR'DE PARA NAKİL ARACINDAN SOYGUN

Başakşehir'de, İkitelli Sanayi Metro İstasyonu'na para götüren özel bir firmaya ait zırhlı para nakil aracı, kapı kilidi kırılarak soyuldu. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, araçta bulunan yaklaşık 1 milyon TL'lik çuvalı alarak kayıplara karıştı.

Tarih : 23 Haziran 2015, 09:18
Puan Ver : Başakşehir'de Para Nakil Aracından Soygun(5/10)2


Başakşehir'de, İkitelli Sanayi Metro İstasyonu'na para götüren özel bir firmaya ait zırhlı para nakil aracı, kapı kilidi kırılarak soyuldu. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, araçta bulunan yaklaşık 1 milyon TL'lik çuvalı alarak kayıplara karıştı.








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