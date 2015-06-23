BAŞAKŞEHİR'DE PARA NAKİL ARACINDAN SOYGUN
Başakşehir'de, İkitelli Sanayi Metro İstasyonu'na para götüren özel bir firmaya ait zırhlı para nakil aracı, kapı kilidi kırılarak soyuldu. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, araçta bulunan yaklaşık 1 milyon TL'lik çuvalı alarak kayıplara karıştı.
Başakşehir'de, İkitelli Sanayi Metro İstasyonu'na para götüren özel bir firmaya ait zırhlı para nakil aracı, kapı kilidi kırılarak soyuldu. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, araçta bulunan yaklaşık 1 milyon TL'lik çuvalı alarak kayıplara karıştı.
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