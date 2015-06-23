Başakşehir'de, İkitelli Sanayi Metro İstasyonu'na para götüren özel bir firmaya ait zırhlı para nakil aracı, kapı kilidi kırılarak soyuldu. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, araçta bulunan yaklaşık 1 milyon TL'lik çuvalı alarak kayıplara karıştı.