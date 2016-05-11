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BAŞAKŞEHİR YENİLGİSİ SONRASI AZİZ YILDIRIM'IN İLK TEPKİSİ


BAŞAKŞEHİR YENİLGİSİ SONRASI AZİZ YILDIRIM'IN İLK TEPKİSİ
Tarih : 11 Mayıs 2016, 11:10
Puan Ver : Başakşehir Yenilgisi Sonrası Aziz Yıldırım'ın İlk Tepkisi(7/10)8


Pazartesi gecesi oynanan maçta Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım karşılaşmayı FB TV binasında izledi.

YAZIKLAR OLSUN



Oynanan kötü futbol ile birlikte Başakşehir'in 2 golü Yıldırım'ı bir hayli sinirlendirdi. Takımın hiçbir reaksiyon gösterememesi üzerine Yıldırım'ın Hasan Çetinkaya'yı arayarak oyunculara tepki gösterdiği öğrenildi.



Fenerbahçe başkanının "Yazıklar olsun verdiğimiz emeklere. Bize bunları da mı yaşatacaklardı. Takımda şampiyonluk için hırslı oynayan kimse yok. Akılları sahada değil.' dediği belirtildi.

BİTMESİNİ BEKLEMEDİ



Takımının oynadığı futboldan hiç memnun olmayan Başkan Aziz Yıldırım'ın maçın uzatma dakikalarının bitmesini beklemeden FB TV binasından ayrıldığı ve sinirliği olduğu ifade edildi...








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