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Başakşehir, Türkiye Kupasında Giresunspor'a 3-1 Yenildi

BAŞAKŞEHİR, TÜRKİYE KUPASINDA GİRESUNSPOR'A 3-1 YENİLDİ

Ziraat Türkiye Kupasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.

Tarih : 27 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Başakşehir, Türkiye Kupasında Giresunspor'a 3-1 Yenildi(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir, kupada sürpriz yaptı. Lacivert turunculular, TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'a 3-1 mağlup oldu.

DIALIBA PERDEYİ AÇTI, SON GOLÜ MEVLÜT ATTI

14. dakikada Dialiba'nın golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Giresunspor, 65'te Maurice Dale ile farkı ikiye çıkardı. 72'de bir de penaltı kazanan Karadeniz ekibi, Korkishko'yla 3-0'ı yakaladı. Başakşehir'in tek sayısı ise 75'te Mevlüt Erdinç'ten geldi.

Bu maçın rövanşı 16 Ocak'ta Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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