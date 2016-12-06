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başakşehir tüm ödemeleri sadece tl yapacak

BAŞAKŞEHİR TÜM ÖDEMELERİ SADECE TL YAPACAK

Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcularına yapacağı tüm ödemeleri sadece TL üzerinden yapacağını açıkladı.

Tarih : 06 Aralık 2016, 13:59
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, futbolcularına yapacağı tüm ödemeleri sadece TL üzerinden yapacağını açıkladı.



Medipol Başakşehir'in yaptığı açıklama şu şekilde;



Kulübümüz yine yeni bir ilke imza atıyor. 1 Aralık 2016'dan itibaren tüm oyuncu ödemelerimiz TL üzerinden yapılacak.

Kulübümüz, yerli ya da yabancı tüm oyuncularımıza geçmişte farklı uygulamalarla ödeme yapılmış olsa dahi, 1 Aralık tarihinden itibaren yeni bir uygulamayı yürürlüğe soktu. Bundan sonra maaşlar, ara ödemeler, primler, kısacası tüm ödemeler sadece TL bazında yapılacak.

Başkanımız Göksel Gümüşdağ, alınan kararla ilgili : “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas durumu gözönünde bulundurarak ve yabancı kurların kendi para birimimiz karşısında suni bir talep görmesini engellemek adına, böyle bir karar aldık ve derhal uygulamaya soktuk. Ülke ekonomisi genelinde medyada en çok konuşulan sektörlerden biri olan futbol sektörü, bu uygulama sayesinde diğer sektörlere de emsal teşkil etsin isteriz. Türkiye'de Türklerle iş yapan her kişi ve kurum için, artık tek alışveriş aracı TL olmalıdır.” dedi.

Başkanımız, kulüpte başlatılan bu uygulamaya tüm oyuncuların ve teknik kadronun gönül rızasıyla destek verdiğini de ekledi.



 



kaynak:fanatik








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