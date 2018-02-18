BAŞAKŞEHİR TRABZON'DA ADEBAYOR İLE GÜLDÜ
Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'u Adebayor'un attığı golle 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Medipol Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 35. dakikada Emmanuel Adebayor kaydetti.
TRABZONSPOR 12 MAÇ SONRA YENİLDİ
Bu sonucun ardından Trabzonspor Süper Lig'de 33 puanda kalırken, 12 maç aradan sonra mağlubiyet aldı. MedipolBaşakşehir ise bu galibiyetle puanını 46'ya çıkardı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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