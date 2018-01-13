Arda Turan'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na giden Medipol Başakşehir taraftarı "İmparator Arda Turan" şeklinde tezahüratta bulunarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderme yaptı. Arda saat 18.50 civarında dış hatlar çıkışında görünürken taraftarlar yıldız futbolcuya yoğun bir destek gösterdi.

FATİH TERİM'E GÖNDERME

Medipol Başakşehir taraftarı, kulübün anlaşmaya vardığı Arda Turan'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na geldi. 150-200 kadar Medipol Başakşehir taraftarı, Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız oyuncuyu karşılamak için havalimanına gelirken, "İmparator Arda Turan" şeklinde tezahüratta bulunarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderme yaptı.

TARAFTAR VE POLİS ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Saat 18.50 sularında Atatürk Havalimanı'na gelen Arda Turan'ı Medipol Başakeşhir taraftarları coşkuyla karşıladı. Tezahüratlarla kalabalığın arasından kendisini bekleyen araca binen Arda Turan, taraftarların yoğun desteğiyle alandan ayrıldı. Arda Turan'ın ayrılmasının ardından Atatürk Havalimanı'nda Medipol Başakşehir taraftarları ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Kaynak: haberinburada