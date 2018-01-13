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Başakşehir Taraftarından İmparator Arda Turan Tezahüratı

BAŞAKŞEHİR TARAFTARINDAN İMPARATOR ARDA TURAN TEZAHÜRATI

Atatürk Havalimanı'na giden Başakşehir taraftarı Arda'tı "İmparator Arda Turan" sözleriyle karşılayarak Fatih Terim'e göndermede bulundu.

Tarih : 13 Ocak 2018, 23:40
Puan Ver : Başakşehir Taraftarından İmparator Arda Turan Tezahüratı(10/10)6

Arda Turan'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na giden Medipol Başakşehir taraftarı "İmparator Arda Turan" şeklinde tezahüratta bulunarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderme yaptı. Arda saat 18.50 civarında dış hatlar çıkışında görünürken taraftarlar yıldız futbolcuya yoğun bir destek gösterdi.

FATİH TERİM'E GÖNDERME

Medipol Başakşehir taraftarı, kulübün anlaşmaya vardığı Arda Turan'ı karşılamak için Atatürk Havalimanı'na geldi. 150-200 kadar Medipol Başakşehir taraftarı, Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız oyuncuyu karşılamak için havalimanına gelirken, "İmparator Arda Turan" şeklinde tezahüratta bulunarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e gönderme yaptı.

TARAFTAR VE POLİS ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Saat 18.50 sularında Atatürk Havalimanı'na gelen Arda Turan'ı Medipol Başakeşhir taraftarları coşkuyla karşıladı. Tezahüratlarla kalabalığın arasından kendisini bekleyen araca binen Arda Turan, taraftarların yoğun desteğiyle alandan ayrıldı. Arda Turan'ın ayrılmasının ardından Atatürk Havalimanı'nda Medipol Başakşehir taraftarları ile polis arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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