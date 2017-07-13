BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLCÜSÜNÜ BULDU
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan Medipol Başakşehir, Mevlüt Erdinç ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı...
BeIN Sports'un haberine göre, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir, Hannover'den Mevlüt Erdinç transferini açıklayacak. İstanbul temsilcisi, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
27 MAÇTA 6 GOLÜ VAR
Geride kalan sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz'te geçiren 30 yaşındaki Mevlüt, 27 maçta 6 gol atmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Montpellier, Yeni Sezon Formasında Kendi İsmini Yanlış Yazdı
- 2. Lig'ten Karşıyaka'nın, Eski Oyuncusuna Ödeme Yapmadığı İçin 3 Puanı Silindi
- Galatasaray, Kaleci Carrasso Transferini Kap'a Bildirdi
- Galatasaray'ın Yeni Transferi Latovlevici: Rüyalarım Gerçek Oldu
- Aykut Kocaman'ın Kastettiği Futbolcu Ortaya Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar