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Başakşehir Şampiyonlar Ligi golcüsünü buldu

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLCÜSÜNÜ BULDU

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan Medipol Başakşehir, Mevlüt Erdinç ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : Başakşehir Şampiyonlar Ligi Golcüsünü Buldu(8/10)4

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı...

BeIN Sports'un haberine göre, Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Başakşehir, Hannover'den Mevlüt Erdinç transferini açıklayacak. İstanbul temsilcisi, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

27 MAÇTA 6 GOLÜ VAR

Geride kalan sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz'te geçiren 30 yaşındaki Mevlüt, 27 maçta 6 gol atmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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