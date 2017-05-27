

Ümit Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın kendi kalesine attığı son dakika golüyle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalması, Medipol Başakşehir'in de Antalyaspor'u son dakika golüyle yenmesi sonrası sezonun enteresanlığına dikkati çekmek istediğini belirtti.







Şampiyonluk yarışına ilişkin tecrübelerinden, yaşadıklarından yola çıkarak "Medipol Başakşehir 88'de attı, Beşiktaş 90'da yedi. Enteresan bir sezon her şey olabilir' dedim" ifadelerini kullanan Özat, "Ben (Başakşehir şampiyon olur) demedim. Bizler futbol adamıyız, magazin programı, yorumu yapacak değilim. Öküz altında buzağı aramak gibi, böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.







Medipol Başakşehir'e karşı "3 büyüklerin" dahi Gençlerbirliği kadar iyi oyun sergileyemediğine dikkati çeken Özat, şöyle devam etti:







"Tabii ki futbol konuşacağız. 'Kim düşer, kim şampiyon olur' konuşmayacaksak ne konuşacağız. Fenerbahçe ile yaşadıklarımdan ve başımdan geçenler sonucunda bir değerlendirmede bulundum. Ben dedim ki 'Biz Erciyesspor'u yendik. Beşiktaş-Galatasaray maçında son saniyelerde Hasan Kabze gol attı. Bir değil bin kez denesen aynı şekilde gol olmaz. Başakşehir 88'de attı, Beşiktaş 90'da yedi. Hocam (Ahmet Çakar) enteresan bir sezon, her şey olabilir' dedim. Yoksa o şampiyon olmuş bu şampiyon olmuş beni ne ilgilendirir. Başakşehir'e karşı bizim oynadığımızı kim oynadı? Galatasaray'a 4 attılar, Beşiktaş'a 3 attılar, Fenerbahçe'yi kupadan elediler. Bize pozisyonları yok. Bizim böyle işlerde olmayacağımızı insanların bilmesi lazım. Bir takımın antrenörü 'şu takım şampiyon olabilir, şu takım düşebilir' yorumlarını yapabilmeli."







kaynak:sabah