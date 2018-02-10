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Başakşehir maçıyla dalya diyecek

BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA DALYA DİYECEK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao, Medipol Başakşehir karşısında forma giyerse ligdeki 100. maçını oynayacak.

Tarih : 10 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : Başakşehir Maçıyla Dalya Diyecek(10/10)6

Bursaspor'a 2013-2014 sezonun devre arasında kiralık olarak gelerek Türkiye macerasına başlayan Fernandao, Süper Lig'de ilk dalyasını demeye hazırlanıyor.

Bursa temsilcisiyle 48 Süper Lig maçına çıkan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'yle ise ligde 51 mücadelede ter döktü.

Fernandao, 99 Süper Lig müsabakasında tam 50 kez fileleri havalandırdı.

İLK MAÇINI 2014'TE OYNADI

Fernandao, Süper Lig'deki ilk maçını 25 Ocak 2014'te oynadı.

Bursaspor'un Eskişehirspor'u 3-1 yendiği maçta Süper Lig kariyerine başlayan Fernandao, bu karşılaşmada 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

GOL KRALLIĞI YAŞADI

Fernandao, Bursaspor forması altında 2014-2015 sezonunda gol krallığı sevinci yaşadı.

İlk yarım sezonunda Süper Lig'de 16 maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu, ikinci sezonunda ise gol krallığında zirveye çıktı.

Fernandao, söz konusu sezonda teknik direktör Şenol Güneş'in çalıştırdığı Bursaspor'la Süper Lig'de 32 maçta fileleri 22 kez havalandırdı.

Brezilyalı oyuncu Bursaspor'da maç başına 0,6'lık bir gol oranı da yakaladı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de gol kralı olan ikinci Brezilyalı futbolcu unvanını elde eden Fernandao, bu performansıyla da sarı-lacivertlilere transfer oldu.

FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI DÜŞTÜ

Fernandao, 3. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de 51 lig maçında 18 gol atabildi.

Sarı-lacivertlilerde ilk sezonunda 32 maçta 13 gol atan Fernandao, geçen sezon sakatlık problemleriyle uğraştı ve 13 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon başını da omzundaki sakatlık nedeniyle kaçıran Fernandao, 6 Süper Lig maçında 1 gol kez gol sevinci yaşadı.

MAÇ BAŞINA 0,3 GOL

Brezilyalı santrfor, Süper Lig'de iki maçından birinde gol atma oranını yakaladı. Özellikle Bursaspor'da başarılı bir dönem geçiren Fernandao, Süper Lig'de maç başına 0,5 gol oranını buldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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