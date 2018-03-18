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Başakşehir maçı sonrası Negredo hastaneye kaldırıldı

BAŞAKŞEHİR MAÇI SONRASI NEGREDO HASTANEYE KALDIRILDI

Başakşehir-Beşiktaş maçında sağ elmacık kemiğine darbe alan Alvaro Negredo hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 18 Mart 2018, 22:20
Puan Ver : Başakşehir Maçı Sonrası Negredo Hastaneye Kaldırıldı(10/10)6

Medipol Başakşehir maçının ardından hastaneye götürülen Beşiktaşlı futbolcu Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiğinde kırık olduğu açıklandı.

ELMACIK KEMİĞİNE DARBE ALDI

Konuyla ilgili olarak siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: " M. Başakşehir maçında sağ elmacık kemiğine darbe alan futbolcumuz Alvaro Negredo, çökme kırığı şüphesiyle tomografi çektirmek üzere Acıbadem Fulya Hastanesi'ne götürülmüştür."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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