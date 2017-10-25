BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ, KIZILAY'A 15 ARAÇ BAĞIŞLADI
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, insani yardım çalışmalarına destek vermek amacıyla Kızılay'a 15 araç bağışladı.
Başakşehir, Kızılay'ın ülke genelindeki insani yardım çalışmalarında kullanılmak üzere 'İyilik Filosu'na 15 araç bağışladı. Başta kan bağışı olmak üzere Kızılay ile birçok yardım çalışmasını hayata geçiren Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, bu desteğiyle adeta 'İyilik Liginin şampiyonu oldu.
KULÜP DAHA ÖNCE DE KIZILAY'A YARDIMDA BULUNMUŞTU
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, 'İyilik Ligi'nde şampiyonluğu kaptırmıyor. Kulüp, geçen Mayıs ayında hazırladığı "www.turuncumac.com" internet sitesinde Başakşehir - Konyaspor Kupa Final Maçı için hazırlanan sanal stadyuma kayıt yaptıranlar adına Kızılay'a 10 TL bağışta bulunmuştu. Başakşehir, yine ülkenin kan ihtiyacının tamamına yakınını karşılayan Kızılay'a destek vererek kan bağışı konusunda toplumda farkındalık oluşturacak örnek bir projeye imza atmıştı. "Başakşehir İçin Bir, Hayat İçin Bin Olalım" sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasında taraftar kan vermişti.
15 ARAÇ KIZILAY'A TESLİM EDİLDİ
Türk Kızılayı; sadece afet dönemlerinde değil, yıl boyunca kan, afet müdahale, sağlık, sosyal yardım alanlarında sunduğu hizmetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak araçlardan oluşan 'İyilik Filosu' projesini hayata geçirmişti. Projeye en büyük destek Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nden geldi. 15 aracın teslim törenine Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Genel Sekreteri Hüseyin Can ile Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan katıldı.
Kaynak: haberinburada
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