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Başakşehir - Fenerbahçe Maçını Halil Umut Meler Yönetecek
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Başakşehir - Fenerbahçe Maçını Halil Umut Meler Yönetecek

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇINI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Spor Toto Süper Ligde haftanın en önemli maçı; Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

Tarih : 08 Şubat 2018, 12:30
Puan Ver : Başakşehir - Fenerbahçe Maçını Halil Umut Meler Yönetecek(9/10)5

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 21. Hafta hakemleri açıklandı. Haftanın kritik maçı olan Başakşehir - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Haftanın diğer hakemleri şu şekilde:


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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