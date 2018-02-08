BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇINI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Spor Toto Süper Ligde haftanın en önemli maçı; Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 21. Hafta hakemleri açıklandı. Haftanın kritik maçı olan Başakşehir - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Haftanın diğer hakemleri şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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