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başakşehir cengiz için görüştükleri kulübü açıkladı

BAŞAKŞEHİR CENGİZ İÇİN GÖRÜŞTÜKLERİ KULÜBÜ AÇIKLADI

Süper Lig'de geçen sezonki performansıyla büyük çıkış yapan ve Premier Lig'in iki devinin radarında bulunan Başakşehir'in 'altın çocuğu' Cengiz Ünder için İstanbul temsilcisi ile görüşmelere başlayan takım açıklandı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:12
Puan Ver : Başakşehir Cengiz İçin Görüştükleri Kulübü Açıkladı(5/10)4


Başakşehir'de asbaşkan görevinde bulunan Mustafa Saral, "Manchester United ve Tottenham'ın yakın ilgisi var. Birkaç kulüp Cengiz'i izliyor. Lille bizle direkt olarak görüştü. Adı geçen kulüplerin bazılarıyla görüşmeler yaptık."



"Hep aynı cevabı veriyoruz. Böyle ilgi görmek onur verici ama bize göre Cengiz'in burada bir sezon daha kalıp sonra ayrılmasının onun için daha iyi olacağını düşünüyoruz."



 



kaynak:sabah








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