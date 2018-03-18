Spor Toto Süper Lig'in 26. Haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı kouk ederken karşılaşma öncesinde Fatih Terim Stadı'nda çalınan müzikler stattaki herkesi isyan ettirdi.

MAÇ ÖNÜ BAĞLANTILARI YAPILAMADI

Yüksek desibelli müzik nedeniyle stadyuma gelen taraftarlar yanındakileri bile duymakta zorlanırken özellikle basın mensupları, kurumlarıyla yapacağı maç önü bağlantılarını gerçekleştiremedi. Birçok kişinin uyarısına karşın stadyum yetkilileri, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratlarını önlemek için sesin kısılamayacağını belirtirken, Beşiktaşlı taraftarlar şu ana kadar küfürlü tezahüratta bulunmadı.

Kaynak: haberinburada