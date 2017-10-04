BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YASİN KARTOĞLU SEÇİLDİ
Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir'de AK Parti'nin yeni belediye başkan adayı, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu oldu.
37 ÜYELİ MECLİS'İN 25'İ AK PARTİLİ
Seçimde CHP'den Abdulhadi Akmugan aday gösterilmişti. 37 üyeli Başakşehir Belediyesi Meclisi'nde 25 AK Partili, 12 CHP'li üye bulunuyor.
YASİN KURTOĞLU KİMDİR?
1977 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece'de yapan Yasin Kartoğlu üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.
2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.Yasin Kartoğlu Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar