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BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YASİN KARTOĞLU SEÇİLDİ


Başakşehir Belediye Başkanlığına Yasin Kartoğlu Seçildi
Tarih : 04 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Başakşehir Belediye Başkanlığına Yasin Kartoğlu Seçildi(10/10)6

Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir'de AK Parti'nin yeni belediye başkan adayı, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu oldu.

37 ÜYELİ MECLİS'İN 25'İ AK PARTİLİ

Seçimde CHP'den Abdulhadi Akmugan aday gösterilmişti. 37 üyeli Başakşehir Belediyesi Meclisi'nde 25 AK Partili, 12 CHP'li üye bulunuyor.

YASİN KURTOĞLU KİMDİR?

1977 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece'de yapan Yasin Kartoğlu üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde Ak Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.Yasin Kartoğlu Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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