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Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: Arda'yla Prensipte Anlaştık

BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÜMÜŞDAĞ: ARDA'YLA PRENSİPTE ANLAŞTIK

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan'la prensipte birçok konuda anlaştık ancak fiiliyatta atılması gereken birkaç adım var. Ekibim görüşmelere devam ediyor." dedi.

Tarih : 09 Ocak 2018, 17:20
Puan Ver : Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: Arda'yla Prensipte Anlaştık(10/10)6

Arda Turan transferi için Barcelona'ya giden Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, dün akşam yıldız futbolcuyla bir araya geldi. Başkan Gümüşdağ, görüşmeyle ilgili kulübün internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Gümüşdağ, "Arda Turan'la prensipte anlaştık. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri temas halindeler. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Arda Turan ile kulübümüz arasındaki görüşmelerin basına yansıyan detayları hakkında resmi bir açıklama yapmak istiyorum:

"NELER HİSSETTİĞİNİ ÖĞRENEBİLMEK İÇİN İSPANYA'YA GELDİM"

Arda'nın Barcelona'dan ayrılma ihtimali sonrasında bir dizi görüşmeler yaptık ve geçtiğimiz Pazar günü kulüp avukatımızı İspanya'ya gönderdik. Bazı olumlu gelişmeler neticesinde Asbaşkanlarımız Mustafa Saral, Mesut Altan, Ömer Ayvacı ile oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri ile bir araya gelmek için, İspanya'ya geldiler. Ben de onlarla birlikte, Arda ile yüz yüze konuşmak, kulüpler arası anlaşma sağlandığı takdirde Medipol Başakşehir'de oynamak hakkında gerçekten ne hissettiğini öğrenebilmek için İspanya'ya geldim.

"HIRSINI, İSTEĞİNİ GÖRDÜM"

Ekibimiz ve oyuncu temsilcisi gün boyu bir dizi görüşme yaparken, ben Arda ile vakit geçirdim ve kendisinin Medipol Başakşehir formasını giymekten çok mutlu olacağını, yeniden zirveye çıkmaya hazır olduğunu, hırsını, isteğini gördüm, hedeflerini dinledim, akabinde Barcelona kulübü CEO'su Oscar Gomar ile bir görüşme yapıldı.

Kısaca söyleyebilirim ki, Arda'nın arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye sıcak bakması , bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen, özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi için yapmaya hazır olduğu büyük fedakarlıklar sebebiyle prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum.

"PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Tabi ki spor medyasının heyecanını anlıyorum ve aynı heyecanı ben de yaşıyorum. Fakat Barcelona kulübünün kurumsal yapısına saygı göstermeli ve transferin gerçekleşebilmesi için gereken prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundayız. Prensipte birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen, fiiliyatta hala atılması gereken birkaç adım var. Ekibim, oyuncu temsilcisi ve Barcelona kulüp yetkilileri temas halindeler. Umut ediyorum ki olumlu bir sonuçla geri döneceklerdir.

Saygılarımla,

Göksel Gümüşdağ"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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