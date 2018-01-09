BAŞAKŞEHİR, ARDA TURAN İÇİN ÖZEL UÇAKLA BARSELONA'DA
Başakşehir, Arda Turan'ın transferi için Barselona'ya gitti. Arda, Başakşehir'le prensipte anlaşırken iki takım el sıkışırsa milli futbolcu Süper Lige dönecek.
Ve Başakşehir'de Arda Turan harekatı resmen başladı... Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler, bu sabah saatlerinde özel uçakla Barcelona'nın yolunu tuttu.
İstanbul ekibi, Arda Turan'ın transferini noktalamak üzere Barcelona'ya ulaştı. Katalan ekibiyle yapılacak görüşmelerin ardından transfer şekillenecek. Tecrübeli futbolcu Başakşehir'le prensip anlaşmasına varırken, iki kulübün ödeme planı konusunda da anlaşmasının ardından Arda, Süper Lig'in yolunu tutacak.
AVCI SİNYALİ VERMİŞTİ
Avcı, dün yaptığı açıklamada Arda Turan hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı:
"Arda ile benim Galatasaray altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Hayatındaki tüm fikir alışverişlerinde de yanında bulunmuş birisiyim. Yılbaşından önce konuştum. Geleceği ile ilgili kararını verirken tekrardan konuşacağız. Ona buranın kapısının açık olduğunu kendisi de biliyor. Ama şu an öyle bir gelişme yok. Neler olacak bilmiyorum. Biz yokmuş gibi hareket ediyoruz. Ama Arda gibi isimlerle herkes çalışmak ister. Bunun kararını kendisi verecek. En son yılbaşından önce konuştuk en son. Yeni yıl için aramıştı, ailemle de görüşür. Bu söylediklerimi o zaman da ona ifade ettim. Bir karar aşamasında. Durumu değerlendirip, ona göre karar vereceğiz."
Kaynak: haberinburada
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