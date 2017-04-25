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başakşehir a spor'dan özür diledi

BAŞAKŞEHİR A SPOR'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Başakşehirli futbolcular ve Göksel Gümüşdağ, A Spor'u ziyaret edip, yaşanan olaylardan dolayı özür diledi.

Tarih : 25 Nisan 2017, 14:27
Puan Ver : Başakşehir A Spor'dan Özür Diledi(7/10)5


Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçından sonra, Başakşehirli futbolcular A Spor muhabirleri Selman Kutlu ve Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırmışlardı.



A Spor muhabirlerini darp eden ve büyük tepki çeken futbolculardan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan, Başakşehir yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmış, ikiliye ilaveten Volkan Babacan ve Emre Belözoğlu da PFDK'ya sevk edilmişti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Başakşehir  A  Spor  Dan  Özür  Diledi    haber

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