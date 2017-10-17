Başabakan Yıldırım Ve Kılıçdaroğlu Görüşmesi Sona Erdi: İç Ve Dış Meseleleri Konuştuk
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BAŞABAKAN YILDIRIM VE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ: İÇ VE DIŞ MESELELERİ KONUŞTUK


Başabakan Yıldırım ve Kılıçdaroğlu Görüşmesi Sona Erdi: İç ve Dış Meseleleri Konuştuk
Tarih : 17 Ekim 2017, 18:30
Puan Ver : Başabakan Yıldırım Ve Kılıçdaroğlu Görüşmesi Sona Erdi: İç Ve Dış Meseleleri Konuştuk(9/10)5

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makam odasında kabul etti. Başbakan Yıldırım ve Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından açıklama yaptı. İki isim görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, hem iç hem dış gündeme ilişkin konuları konuştuklarını söylediler. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

"MEMLEKET MESELELERİNİ GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ

Yıldırım, bugün görüşmeye ilişkin bir soru üzerine "Memleket meselelerini konuşacağız" demişti. İHA'nın aktardığına göre Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yenilenen makam odasında ilk kez bir muhalefet liderini ağırladı.

BAŞKANVEKİLLERİ DE ORADAYDI

CHP heyetini karşılayanlar arasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Kılıçdaroğlu, görüşmeye CHP grup başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay, Özgür Özel ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır ile geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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