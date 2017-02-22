Op. Dr. Aykut Bozan, 'vertigo'nun bir hastalık değil, 'bulgu' olduğunu, 'baş dönmesi' ve 'dönme yanılsaması' anlamına geldiğini söyledi.



Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bozan, erişkin yaş grubunda ve özellikle 50 yaş sonrasında daha sık görülen vertigo hakkında bilgi verdi. Bozan, vertigo durumunda kişinin kendisinin eşyaların etrafında döndüğü ya da eşyaların kendisi etrafında döndüğü hissine kapıldığını vurguladı. Dr. Bozan "Kulakta dengemizin sağlanmasında görevli olan kristallerin normalde bulundukları yerden başka bir yerde yerleşmesi nedeniyle hastanın hareketi ile baş dönmesi hissi olmaktadır.







Toplumun yüzde 30'unda baş dönmesi şikayetine rastlanır. Her 5 baş dönmesi hastasının 1'inde, bu şikayette kristallerin yer değiştirmesi sorumludur" dedi. Bozan, vertigoya birçok hastalığın neden olabileceğini ve teşhisin 'denge' konusunda uzmanlaşmış kliniklerde konulabileceğini söyledi.







kaynak:sabah