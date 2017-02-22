Pokemon Go: Second Generation Resmiyete Kavuştu
Kodlama Eğitimi Neden Ve Ne Zaman Başlamalı?
Libya Sahiline 74 Ceset Vurdu
Baş Dönmesinden Şikayetçi Olanlar Dikkat!
Devler Ligi'nde Tarihi Gece! Tam 14 Gol...
Acun Ilıcalı Ve Şeyma Subaşı Aşkı Dominik'te Dolu Dizgin
Meteorolojiden Buzlanma Ve Don Uyarısı
Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları
Kadınların Kabusu Olan O Sapık Yakalandı!
Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı

baş dönmesinden şikayetçi olanlar dikkat!

BAŞ DÖNMESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLANLAR DİKKAT!

Op. Dr. Aykut Bozan, 'vertigo'nun bir hastalık değil, 'bulgu' olduğunu, 'baş dönmesi' ve 'dönme yanılsaması' anlamına geldiğini söyledi.

Tarih : 22 Şubat 2017, 09:37
Puan Ver : Baş Dönmesinden Şikayetçi Olanlar Dikkat!(10/10)8


Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bozan, erişkin yaş grubunda ve özellikle 50 yaş sonrasında daha sık görülen vertigo hakkında bilgi verdi. Bozan, vertigo durumunda kişinin kendisinin eşyaların etrafında döndüğü ya da eşyaların kendisi etrafında döndüğü hissine kapıldığını vurguladı. Dr. Bozan "Kulakta dengemizin sağlanmasında görevli olan kristallerin normalde bulundukları yerden başka bir yerde yerleşmesi nedeniyle hastanın hareketi ile baş dönmesi hissi olmaktadır.



Toplumun yüzde 30'unda baş dönmesi şikayetine rastlanır. Her 5 baş dönmesi hastasının 1'inde, bu şikayette kristallerin yer değiştirmesi sorumludur" dedi. Bozan, vertigoya birçok hastalığın neden olabileceğini ve teşhisin 'denge' konusunda uzmanlaşmış kliniklerde konulabileceğini söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Baş  Dönmesinden  Şikayetçi  Olanlar  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER