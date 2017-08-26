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BAŞ BAŞA VERİP KRİTİK GÖREVDEKİ BİR İSMİ DAHA GÖNDERDİLER!


Baş başa verip kritik görevdeki bir ismi daha gönderdiler!
Tarih : 26 Ağustos 2017, 10:40
Puan Ver : Baş Başa Verip Kritik Görevdeki Bir İsmi Daha Gönderdiler!(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump'ın Terörle Mücadele Danışmanı Sebastion Gorka'nın görevinden ayrıldığı bildirildi. ABD basınında çıkan haberlere göre, Beyaz Saray danışmanlarından Gorka, Trump yönetimine veda eden son isim oldu.

İSTİFA ETMEDİ

Bazı kaynaklar Gorka'nın istifa ettiğini yazarken, ismini vermeyen bir Beyaz Saray yetkilisinin "Gorka istifa etmedi ancak Beyaz Saray'da çalışmadığını teyit edebilirim." açıklamasında bulunması, Gorka'nın görevinden alındığı şeklinde yorumlandı.

BEKLENEN GELİŞME

Gorka'nın görevini bırakması ya da el çektirilmesi, Trump'ın Baş Stratejisti Steve Bannon ile geçen hafta yollarını ayırmasının ardından beklenen bir gelişmeydi.

BENZER GÖRÜŞLERİ SAVUNUYORLARDI

Ulusal güvenlik ve terörle mücadele alanlarında benzer görüşleri savunan Gorka ve Bannon, Trump yönetimindeki görevleri öncesinde alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul edilen Breitbart News'te birlikte çalışıyordu.

KELLY'NİN ROLÜ VAR

Gorka'nın Beyaz Saray'dan ayrılmasında, birkaç hafta önce Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü'nü üstlenen John Kelly'nin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

KELLY'DEN SONRA BEYAZ SARAY'DAN KOVULANLAR

Kelly'nin göreve başlamasının ardından Beyaz Saray'da yaşanan büyük kadro değişikliğiyle görevinden istifa edilen veya kovulan isimler arasında Özel Kalem Müdürü Rience Priebus, Basın Sözcüsü Sean Spicer, İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Baş Stratejist Steve Bannon ve Terörle Mücadele Danışmanı Sebastion Gorka yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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