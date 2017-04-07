BAŞ AĞRISINDAN SONRA EN ÇOK GÖRÜLEN İKİNCİ AĞRI
Günümüzde hemen hepimizin özellikle de masa başı çalışanların muzdarip olduğu bel ağrısı, fiziksel rahatsızlığın yanı sıra psikolojimizi de olumsuz etkiliyor.
Fazla kilo, uzun saatler bilgisayar karşısında oturma, hareketsizliğin bel kaslarını zayıflatması, yanlış hareketler, zorlayıcı aktiviteler, ayakta uzun süre kalma, ağır kaldırma ve eşyaları çekme- itme gibi nedenler bel ağrısına yol açabiliyor.
Bel ağrısının sanayileşmiş ülkelerde baş ağrısından sonra gelen ikinci ağrı nedeni olduğunu ve yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80'inin hayatlarının bir döneminde bel ağrısı çektiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Meltem Akınbingöl, "45 yaşın altında çalışan kişiler arasında en yaygın sakatlık nedeni olan bel ağrısının gelişme olasılığı 55 yaşına doğru giderek artmaktadır.
kaynak:sabah
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