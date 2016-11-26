

Baş ağrısında akla gelen ilk çözüm ağrı kesici kullanmaktır. Oysa sık ağrı kesici kullanmak da baş ağrısına sebep olabilir. Uzmanlara göre ağrıyı önlemek için önce doğal yöntemleri denemek daha iyi bir çözüm olabilir. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksu, baş ağrısını ilaçsız geçirmenin yollarını açıkladı.



Başınız her ağrıdığında ağrı kesici almayın



Ağrı kesiciler baş ağrılarının çoğunu kısa sürede geçirebilir. Fakat uzun süreli kullanımı tedavide olumsuz etki gösterir. Ağrı kesicilerin sık kullanımı “kronik günlük baş ağrısı” adı verilen hemen her gün ortaya çıkan baş ağrısı türüne yol açar. Bu tür baş ağrısının tedavisi diğer göre daha güçtür. Sık ağrı kesici kullanımı, ağrının tipini değiştirip kalıcı tedavi uygulanmasını da zorlaştırır. Bu nedenle gereksiz ağrı kesici alınmamalı.



Masaj yaptırın



Masaj, meditasyon, yoga gibi gevşeme yöntemleri baş ağrısı tedavisinde çok etkilidir. Özellikle “gerilim baş ağrısı” olarak adlandırdığımız baş ağrılarında bu gevşeme yöntemleri işe yarıyor. Gerilim baş ağrısı çoğunlukla iki taraflı, ense ve tepede daha yoğun, sıkıştırıcı veya geren biçimdedir. Migren ağrılarında da gevşeme yöntemleri etkilidir. Bu nedenle hemen ağrı kesici almak yerine bu yöntemlerden birini uygulamak daha etkili ve zararsız bir çözümdür. Dikkat etmeniz gereken nokta şu: Boyun omurlarındaki bozukluğa bağlı baş ağrılarında ve boyun fıtıklarında masaj tehlikeli olabilir. Böyle bir hastalık varsa masaj yaptırmayın.



Alkol kullanmayın



Alkol çoğu baş ağrısının şiddetinde artmaya neden olur. Bununla birlikte alkol de migren baş ağrılarının da önemli tetikleyicilerinden. Migreni olanlar migren atağından korunmak için alkol tüketimini kısıtlamalı. Alkolün kendisi tek başına ağrı sebebidir, az miktarda tüketilmesi bile ağrıya sebep olabilir. Alkol alındığında ve sonrasında bol su tüketmek ağrıyı önleyebilir. Migreniniz varsa alkol alınmaması önerilir.



Spor yapın



Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapmak baş ağrılarının oluşmasını önler. Ancak fiziksel aktivite baş ağrısının şiddetinde bir artış söz konusuysa veya egzersizle daha önceden olmayan bir baş ağrısı oluyorsa mutlaka hekime başvurun.



Hemen bir şeyler yeyin



Migren ve gerilim tip baş ağrısının tetikleyicilerinden biri de açlıktır. “Baş ağrısından korunmak için elbette tıka basa yiyin demiyoruz ama açlık hissinin oluşması migren ve gerilim baş ağrısını başlatabilir. Bu tip ağrılardan biri varsa açlık hissi ortaya çıktığında ufak tefek bir şeyler yiyin.” Böylece baş ağrısının gelmesini engelleyebilirsiniz. Bazen migren baş ağrısıyla şiddetli bulantı olabilir. Bu durumda yemek yemek, bulantıyı arttırabilir. Böyle bulantılı migreni olan kişilerin aç kalmamaya daha dikkat etmesi gerekir.



Sigaradan uzak durun



Sigara çoğu hastalıkta olduğu gibi baş ağrısında da olumsuz etkiye sahip. Baş ağrısı sırasında alındığında ağrının şiddetini arttırır. Baş ağrılarının daha sık ve şiddetli gelmesine neden olur. Sigaranın etken olduğu baş ağrıları, damar sertliği tıkanması kanamalar gibi tehlikeli durumların habercisi de olabilir.



Kafeinle olan ilişkinizi kararda tutun



Kahvenin ve kahvede bulunan kafeinin bağ ağrısındaki etkisi miktara bağlıdır. Kafeini sürekli tüketen biri eğer bir gün süreyle kafein almazsa baş ağrısı ortaya çıkar. Örneğin hafta içinde iş yerinde günde 1-2 fincan kahve içen bir kişi, hafta sonunda kahve içmediğinde baş ağrısı yaşayabilir. Kahvenin aşırı miktarda tüketilmesi de baş ağrısına yol açabilir. Kahve dışında kafein içeren diğer içeceklerin aşırı tüketimi de baş ağrısı nedenidir. Çikolata, kolalı içecekler gibi. Kafein kısıtlaması baş ağrısının önlenmesinde bir yol olabilir. Kahveyle ilgili rahatlıkla diyebiliriz ki azı karar çoğu zarardır.



Açık havaya çıkın



Gerilim baş ağrıları ofis ortamlarında ve kapalı yerlerde daha çok ortaya çıkar. Kapalı ortamlarda bulunurken başlayan baş ağrılarında hemen bir ağrı kesici almak yerine açık havaya çıkmak, yürüyüş yapmak ağrıyı geçirebilir.



Susuz kalmayın



Bazı baş ağrılarının ortaya çıkmasında az su içmek tek nedendir. Bu nedenle özellikle baş ağrısı yaşayan kişilerin her gün yeterli miktarda sıvı alması gereklidir. Bu miktar mevsime, kişinin günlük yaşam aktivitelerine, diyette alınan besinlere bağlı değişir. Ortalama tüketmeniz gereken su miktarı 2-3 litredir. Bu arada baş ağrısı sırasında alınacak olan su baş ağrısının daha çabuk geçmesini sağlar. Hem migren hem de gerilim baş ağrısı sırasında 1 litre yani 4 su bardağı su içmek ağrı kesici almadan ağrının tamamen geçmesini bile sağlayabilir.



Bazı belirtileri önemseyin



Çoğu baş ağrısı için hemen bir tıbbi yardım almak gerekli değildir. Bununla birlikte, baş ağrısı şimdiye kadar yaşanmamış bir şiddette ise, gece uykudan uyandırmışsa, baş ağrısıyla birlikte kusma, bulantı ve baş dönmesi varsa, görmede kayıp, kol ve bacakta his kaybı veya kuvvetsizlik varsa, önceden olmayan baş ağrısı 30 yaşından sonra çıktıysa ya da çocuklarda baş ağrısı varsa kısa sürede hekime başvurmak gerekiyor.







kaynak:sonhaber