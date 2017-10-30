Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor.

BARZANİ DOĞRULADI

IKBY Başkanı Barzani görevi bıraktığı yönündeki iddiaları doğruladı. Aynı saatlerde IKBY parlamentosu önünde ilginç bir olay yaşandı.

BARZANİ'Yİ ELEŞTİREN KDP'LİYE SALDIRI

Basın mensuplarının karşısına geçip Barzani'nin başarısız bir başkan olduğunu söyleyen KDP'li üye, gazetecilerin saldırısına uğradı. Tepkilere anlam veremeyen KDP'li daha fazla dayanamayarak kürsüden ayrıldı.

Kaynak: haberinburada