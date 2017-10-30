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Barzani'yi Eleştiren KDP'li, Gazetecilerin Saldırısına Uğradı!

BARZANİ'Yİ ELEŞTİREN KDP'Lİ, GAZETECİLERİN SALDIRISINA UĞRADI!

Barzani'nin görevi bırakmasının ardından partisi KDP'de muhalif sesler yükselmeye başladı. Eleştirel konuşma yapan partiliyi gazeteciler tartakladı.

Tarih : 30 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Barzani'yi Eleştiren Kdp'li, Gazetecilerin Saldırısına Uğradı!(9/10)5

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor.

BARZANİ DOĞRULADI

IKBY Başkanı Barzani görevi bıraktığı yönündeki iddiaları doğruladı. Aynı saatlerde IKBY parlamentosu önünde ilginç bir olay yaşandı.

BARZANİ'Yİ ELEŞTİREN KDP'LİYE SALDIRI

Basın mensuplarının karşısına geçip Barzani'nin başarısız bir başkan olduğunu söyleyen KDP'li üye, gazetecilerin saldırısına uğradı. Tepkilere anlam veremeyen KDP'li daha fazla dayanamayarak kürsüden ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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