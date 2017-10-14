Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye-Irak arasındaki tüm ticareti denetimi altında tutan Barzani'yi Erbil'e hapsedecek Ovaköy-Tel Afer-Musul yolunda planlar netleşiyor. 25 Eylül'deki korsan referandumun mimarına en büyük cevap, kısa sürede bitirilmesi beklenen Ovaköy hattı olacak. Sınır ötesine büyük bir harekât düzenleyecek Türk askeri, ticaret yolunu Irak ordusuyla birlikte korumak için Zaho'dan Feyş Habur'a, oradan da Musul Barajı'nın batısına dek geniş bir alanı hem PKK'dan hem de Peşmerge güçlerinden temizleyecek.

O KAMP MERKEZ OLACAK

Habur'un kapatılması ve Ovaköy yolunun temizlenmesiyle işgalci Barzani'nin can damarını kesecek Ankara, Bağdat merkezi yönetimiyle askeri işbirliğini 'ortaklık' düzeyine taşıyarak, sınır kapılarını korumak için Başika Kampı'nı 'merkez üs' haline getirecek. Bölgenin Peşmerge ve PKK'dan arındırılmasının ardından Ovaköy'ün Irak girişinden Musul yakınlarına kadar olan 120 kilometrelik yolu Türk şirketleri birkaç ay içinde bitirecek. Aynı proje kapsamında Dicle üzerine bir de köprü inşa edilecek. Irak'ta bulunan 5 ayrı askeri kamp, doğrudan Başika'ya bağlanacak. Irak askerlerinin eğitimi burada yapılacak. Gerekirse Ovaköy yolunun geçeceği Tel Afer yakınlarında Başika'ya bağlı yeni bir üs daha hayata geçirilecek.

ÜÇÜNCÜ HAT AZEZ'DEN

Gündemde sadece Ovaköy yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada Ovaköy haricindeki iki ayrı güzergaha daha dikkat çekti. Bunlardan biri, İran'a giden kapı. Erdoğan'ın işaret ettiği yerin Esendere olması kuvvetle muhtemel. Ovaköy'e ek olarak Esendere'nin de hayata geçirilmesi durumunda bu hattın kapasitesi artırılacak. Erdoğan'ın dikkat çektiği diğer istikamet ise Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez. Buradan Suriye'ye açılacak kapı, güneydoğu istikametinde ilerleyerek Deyri Zor'un da altından Irak topraklarına ulaşacak ve buradan Bağdat'a varacak. Barzani'yi tamamen by-pass edecek planları Başbakan Binali Yıldırım, Bağdat ziyaretinde muhataplarıyla karara bağlayacak.

İSRAİL'İN PLANINA KARŞI ÖNEMLİ HAMLE

Bağdat, Erbil merkezli korsan referandumun ardından IKBY'nin işlettiği tüm sınır kapıları ve havaalanlarının yönetiminin devredilmesini istemiş ancak ret cevabı almıştı. Gerek PKK, gerek Barzani'nin bölücü adımları, gerekse ülkede başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkenin askeri varlık bulundurması nedeniyle Irak hükümetinin yardım ve desteğe ihtiyacı olduğunda Türkiye, bu desteği esirgemeyeceğini net olarak ortaya koymuş durumda. Ankara'nın bu süreçte Irak kuzeyinde PKK terör örgütüne karşı görev yürüten irili ufaklı kampları Başika ile birleştirilerek sevk ve idareyi tek elden yürütmesi bekleniyor. İki ülkenin ortak atacağı böyle bir adımın Siyonist İsrail'in bölgedeki planlarına karşı önemli bir stratejik hamle olacağı değerlendiriliyor.

KUZEYDE 6 KAMP

Türkiye'nin Irak kuzeyinde Zaho'da Bamerni ve Bativa adlarında iki taburluk kampı var. Bunların dışında Suri'de bir bölük, Kanimasi'de bir tabur, Akıncılar bölgesinde de takım seviyesinde Mehmetçik görev yapıyor. TSK'nın Irak'taki en büyük askeri varlığı ise Başika'da bulunuyor.

YENİ KAPININ GÜVENCESİ

Türkiye ile Irak arasında günümüz tehditleri üzerinden yeniden tanımlanacak askeri işbirliği, Ovaköy üzerinden Tel Afer'e uzanacak ticaret yolunun da güvencesi olarak görülüyor. Halen bu yol güzergahında terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın yanısıra Peşmerge de güvenlik sorunu olarak varlık gösteriyor. Türkiye, bu ticaret hattının Musul'a uzanacak 120 kilometrelik stabilize yolu ve Dicle üzerinden geçecek köprünün inşasını yapmaya hazır olduğunu Irak merkezi hükümetine iletti. Bu doğrultuda ticaret yolunun güvenliğinin sağlanmasına yönelik değerlendirmeler ve Başika'nın statüsü, iki başbakanın görüşmesinde öne çıkan bir başlık haline gelmiş durumda.

"İRAN'LA ANLAŞTIK SONLARI YAKIN"

Musul-Tel Afer bölgesindeki Başika Üssü'nün yeniden yapılandırılmasına ilişkin askeri kaynaklar şu bilgileri verdi: "Artık Türkiye, Kuzey Irak'ın bulunduğu bölgedeki kamplara yönelik bir strateji çizmeli, yeni hedefler koymalı. Bu kampları Barzani muhataplığından çıkarmak suretiyle Barzani'yi cezalandırmalı ve yeniden konuşlandıracağı noktaları seçerek Irak hükümetiyle muhatap olarak bu hamleyi yapmalı. Bu kamplar ve Başika kampı tek bir üste toplanarak bölgenin toprak bütünlüğü için bir güvenceye dönüştürülebilir. Bunun ciddi stratejik katkıları olur. Hem yeni ticaret yollarının güvenliği sağlanır hem Sincar bölgesindeki terörist oluşumu yok edecek hareketleri kolaylaştırır hem de PKK terör örgütünün PYD ile işbirliği kanalı tıkanmış olur ve terör koridoru için artık kimse adım atmaya cesaret edemez noktaya gelir. Dolayısıyla Türk askerinin Kuzey Irak'ta ve Başika'daki varlığının Tel Afer bölgesinde birleştirilmiş olarak faaliyete geçmesi, her açıdan stratejik öneme haizdir. Şuanda Türkiye için İran ile askeri mutabakat kapsamında Irak kuzeyindeki teröristler için son yakındır. Artık yön Sincar'a çevrilmiş durumda ve burası da atılacak askeri işbirliği adımlarıyla kısa sürede temizlenebilir."

Kaynak: YeniŞafak

Kaynak: haberinburada