Kerkük'e askeri yığınak yapan Barzani yönetimine Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den uyarı geldi.

"KERKÜK'E YIĞINAK YAPMAK TEHLİKELİ BİR DURUM"

İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında yaptığı basın toplantısında, "IKBY'yi Kerkük'e askeri yığınak yapmaması konusunda uyarıyorum. Bu tehlikeli bir durumdur." dedi.

"TARTIŞMALI BÖLGELERDE EMRİVAKİ KABUL EDİLEMEZ"

IKBY'nin tartışmalı bölgelerde emrivaki yapmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden İbadi, "Bu bölgelerdeki yönetimin federal idarenin liderliğine ortak olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"DİYALOG İÇİN REFERANDUMUN İPTAL EDİLMESİ ŞART"

"IKBY ile müzakerede kaynağımız anayasadır." diyen İbadi, "Diyaloğun şartı anayasaya bağlı kalmak ve referandumu iptal etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

İbadi, Bağdat'tan IKBY'ye insani uçak seferlerinin sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: haberinburada