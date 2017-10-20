Haşdi Şabi liderlerinden Kays Gazali, Kerkük'te savaşmadan çekilen Bafil Talabani ve Lahur Şeyh Cengi'ye övgülerde bulunarak bu kişilere bağlı peşmergenin maaşının ödenmesi için İbadi'ye talepte bulundu.

Haşdi Şabi'nin Esayib Ehli Hak grubu lideri Kays Gazali, Kerkük'te Heşdi Şabi ve Iraklı güçler karşısında çatışmadan yaşanan çekilme için Bafıl Talabani ve Lahur Şeyh Cengi'ye övgüde bulunarak, bu kişilere bağlı güçlere maaş ödenmesi için İbadi'ye talepte bulundu.

ZİYARET ETTİLER

Ala Talabani başkanlığındaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) heyeti dün Necef'te Esayib Ehli Hak grubu lideri Kays Gazali'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası Gazali'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki son gelişmelere ile özellikle Kerkük'te yaşananların konuşulduğu" belirtildi.

Güvenlik güçleri arasında işbirliği olması gerektiğine vurgu yapan Gazali, Tuzhurmatu'daki vatandaşlardan da evlerine dönmelerini istedi. Gazali Kerkük'teki askeri dağılımın da sadece Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasını talep etti.

"BARZANİ DÜŞMANI" OLARAK ADLANDIRILIYOR

Kürtlere karşıtlığıyla bilinen ve "Barzani düşmanı" olarak adlandırılan Gazali, Bağdat yönetiminden, Iraklı güçlerin Kerkük ve çevresini ele geçirmesinde yardımcı olan Kürtlere yardım ve destekte bulunmasını istedi.

GAZALİ: KÜRTLEŞTİRME POLİTİKASINA KARŞIYIZ

Gazali, "Eski rejimin yaptığı Araplaştırma siyasetine karşı olduğumuz gibi Kürtleştirme siyasetine de karşıyız. Güvenlik güçlerinin yerleştirilmesi planının önemine vurgu yapıyoruz" dedi.

TALABANİLERE ÖVGÜ

Açıklamanın devamında Gazali'nin, "Kerkük'te yaşanan son gelişmelerden ötürü Kürt liderler Bafıl Talabani ve Lahur Talabani duruşlarını sıcak ve olumlu karşılıyoruz" dediği ifade edildi.

ÇEKİLEN PEŞMERGELERİN MAAŞLARININ ÖDENMESİNİ TALEP ETTİ

Irak Başbakanı Haydar Abadi'den, Süleymani'ye destek vermesini isteyen Gazali, Iraklı güçlere silah doğrultmadan çekilen peşmergelerin de maaşlarının ödenmesini talep etti.

DİRENİŞ GÖSTERMEDEN ÇEKİLMİŞLERDİ

16 Ekim'de Bafıl Talabani, Lahur Şeyh Cengi ve Talabani ailesinden bazı kişilerin komuta ettiği KYB'ye bağlı bazı peşmerge birliklerinin direniş göstermeden çekilmesi üzerine Haşdi Şabi ve Iraklı güçler Kerkük ve çevresini ele geçirmişti.

GİZLİ ANLAŞMAYA VARMIŞLAR

Daha sonra bu kişilerin İranlı komutan Kasım Süleymani ile gizli bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. KYB Genel Sekreter Yardımcısı ve peşmerge komutanı Kosret Resul yaptığı açıklamada bu kişileri "hain" olarak nitelemişti. (Kaynak: Rudaw)

Kaynak: haberinburada