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BARZANİ'YE GAZ VEREN FRANSIZLARDAN İTİRAF: YANLIŞ YÖNLENDİRDİK


Barzani'ye Gaz Veren Fransızlardan İtiraf: Yanlış Yönlendirdik
Tarih : 30 Ekim 2017, 10:20
Puan Ver : Barzani'ye Gaz Veren Fransızlardan İtiraf: Yanlış Yönlendirdik(9/10)5

IKBY eski lideri Mesud Barzani'nin tartışmalı bölgeler için referandum kararı almasının ardından Kuzey Irak, geri dönülmez bir yola girdi ve bölgede tüm taşlar yerinden oynadı. Barzani, referandumu gerçekleştirdi gerçekleştirmesine ama daha fazlasını ararken elindekilerden de oldu. Tüm bu kararlar alınırken ise Barzani'nin yanında Fransız eski diplomatlar vardı. Tufandan geriye kalan da referandumdan hemen sonra o Fransız diplomatlarla Barzani'nin çektirdiği fotoğraf oldu.

ERDOĞAN DA ELEŞTİRMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Kuzey Irak'taki korsan referandumdan 1 gün sonra ajanslara çarpıcı bir fotoğraf düşmüştü. Fotoğrafta Barzani, Fransız eski diplomatlara elma soyuyordu. Hatta bu fotoğrafa Cumhurbaşkanı Erdoğan bile eleştiri getirmişti. Erdoğan o günlerde Barzani'yi sert bir dille eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fotoğrafa bakıyorsunuz, sağında eski Fransız bakan Bernard Kouchner'i, solunda Fransız yazar Bernard Henry-Levy. Herhalde bunlardan alıyor gücü."

BARZANİ'Yİ GAZLAYAN FRANSIZLARDAN İTİRAF: BARZANİ'Yİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİK

Bugün Barzani tüm bu yaşananlar sonucunda görevini bırakmak zorunda kaldı. Aynı gün o masada olan Fransız eski diplomat Frederic Tissot'tan ise itiraf geldi: Barzani'yi yanlış yönlendirdik.

2008-2012 yılları arasında Fransa'nın ilk Erbil Konsolosunu yapan Frederic Tissot, Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'a konuştu.Tartışmalı bağımsızlık referandumdan bir gün sonra çekilen karede Batılı diplomatlarla birlikte yer alan Tissot, "1920'lerden beri ilk kez Kürt liderler Kerkük'ü kaybetti. Bu Kürtler için hayal edilemezdi. Ve şimdi daha da kötüsü Kerkük'ü geri almak mümkün görünmüyor" dedi. Tissot, Barzani ve Talabani döneminin bittiğini düşünüyor. "Barzani'yi yanlış yönlendirdiğiniz eleştirisi" yapıldı sorusu üzerine şu yanıtı veriyor: Evet, yanlış yönlendirdik. Haklılar. Referandum sonrasında Kürt halkı için ortaya çıkan sonuca bakın! Yapılan analizler, verilen akıllar yanlıştı. Benim için bu bir onur değil artık, utanç. Fotoğrafa gelince... Referandumun ertesinde çekildi. Selahaddin'de öğle yemeği için buluşmuştuk. Barzani "Son Akşam Yemeği" tablosundaki İsa gibiydi. Çok komikti. Yemek sonrası bize meyve ikram ettiler. O sırada konuklardan bazıları Barzani'yle konuşmak için yanına gitti. Sonra içlerinden biri fotoğraf çekmek istedi, herkes kareye girmek için oraya gitti" Tissot, Barzani'nin soyduğu elmayı kendisinin yediğini söylüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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