BARZANİ'NİN REFERANDUMUYLA ALAKAMIZ YOK!
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referanduma ilişkin, "Bizim bununla bir ilgimiz yok, biz bunu halka bırakıyoruz, halkın kararıdır" dedi.
Dünyadan gelen bütün çağrılara rağmen bağımsızlık referandumu yapan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin tek destekçisi görünen İsrail'den açıklama geldi.
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, İsrail Büyükelçiliği'nde Sukkot Bayramı münasebetiyle düzenlediği resepsiyonda konuştu.
"KÜRTLERİN REFERANDUMUYLA ALAKAMIZ YOK"
Büyükelçi Naeh, IKBY referandumunda İsrail'in desteği ve Kerkük'te İsrail bayrakları açılması yönündeki iddialara ilişkin, "Referandum kapsamında; bizim bununla bir ilgimiz yok, biz bunu halka bırakıyoruz, halkın kararıdır. İsrail bu konuda söyleyeceğini söyledi" dedi.
"VİZE KRİZİ, ABD İLE TÜRKİYE'NİN SORUNU"
Naeh, Türkiye-Amerika arasındaki vize krizine ilişkin ise, "İki ülkenin kendi aralarında çözecekleri, görüşecekleri bir konudur" ifadesinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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