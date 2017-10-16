Meclis'te Sürpriz Randevu! Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Bir Araya Geliyor
Emre Mor Yeni Takımıyla Siftahı Yaptı
Barzani'nin Partisi Kerkük İçin Meydan Okudu: Güç Kullanıp Geri Alırız
Peşmerge Kerkük'ten Kaçtı, Alman Ordusu Desteği Anında Çekti
Fenerbahçeli Yıldızdan, Galatasaraylıları Kızdıracak Paylaşım
Bursaspor, Osmanlıspor'u 10 Kişiyle Rahat Geçti
Anne-Babalar Dikkat! İşte Çocukları İntihara Sürükleyen Mavi Balina!
Şehitlerle İlgili Kahreden Detay! Biri 8, Diğeri 37 Günlük Evliydi!
Kerkük'te Türkmenler, Pkk'nın Astığı Öcalan Posterlerini Söktü
Şenol Güneş: Monaco'nun Aldığı Puan Kimseyi Yanıltmasın Zor Bir Maça Çıkacağız
Aile Bakanı'nın Eşi Bylock'çu İddiasına Hükümetten Sert Cevap: İftiradır, Ahlaksızlıktır
Karatay Şimdi De Enerji İçeceğini Afaroz Etti: Alkolden Tehlikeli
Dur İhtarına Uymayan Teröristlerle Çatışma: Üst Düzey Pkk'lı Öldürüldü
Başarısız Takıma İlginç Ceza! Ellerini Kelepçeleyip Ormana Bıraktılar
Erdoğan, Yoğun Bakımda Tedavi Gören Baykal'ı Hastanede Ziyaret Etti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Galatasaray'la Aramızda Suni Bir Fark Var
Abd, Türkiye'ye Uyguladığı Vize Yasağını Yumuşattı
Rtük'ün 3 Yeni Üyesi Meclis'te Seçildi!
Kuzey Irak'taki Operasyonda 2 Asker Şehit Oldu, 3 Asker Yaralandı
Konsolosluk Görevlisi N.M.C'nin Eşi Ve Kızı Serbest Bırakıldı!

Barzani'nin partisi Kerkük için meydan okudu: Güç kullanıp geri alırız

BARZANİ'NİN PARTİSİ KERKÜK İÇİN MEYDAN OKUDU: GÜÇ KULLANIP GERİ ALIRIZ

Barzani'nin başkanlığını yaptığı KDP'nin Rusya temsilcisi Hoşavi Babakr, Erbil yönetiminin Kerkük'ü güç yoluyla geri alabileceğini söyledi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 23:30
Puan Ver : Barzani'nin Partisi Kerkük İçin Meydan Okudu: Güç Kullanıp Geri Alırız(7/10)3

Barzani'nin başkanlığını yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Rusya temsilcisi olan Hoşavi Babakr, Erbil'in Kerkük'ü yeniden kontrol altına almaya çalışabileceğini belirtti.

"RESMİ AÇIKLAMA YAPAMAM"

Babakr, "Kerkük'te durum ağır. Henüz (IKBY Başkanı Mesud) Barzani tarafından resmi açıklama yok. Bizim için Kerkük, Kürdistan'ın bir parçası. Bu yüzden ondan kimse vazgeçemez." ifadelerini kullandı.

Peşmergenin Kerkük'ü güç yoluyla tekrar kontrol altına almaya çalışabileceğini söyleyen KDP temsilcisi, "Resmi açıklama yapamam, ama bu olabilir." dedi.

"KÜRT TARAFI MÜZAKERELERİ REDDETMİYOR"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Bağdat ile Kerkük'teki durumu görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Babakr, "Akşam saatlerinde Barzani'nin açıklaması olmalı. Elbette görüşmeler çatışmadan önce yapılmalıydı ama biz ona hazırız. Kürt tarafı müzakereleri reddetmiyor." diye ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Barzani  Nin  Partisi  Kerkük  İçin  Meydan  Okudu  Güç  Kullanıp  Geri  Alırız  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER