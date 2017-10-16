BARZANİ'NİN PARTİSİ KERKÜK İÇİN MEYDAN OKUDU: GÜÇ KULLANIP GERİ ALIRIZ
Barzani'nin başkanlığını yaptığı KDP'nin Rusya temsilcisi Hoşavi Babakr, Erbil yönetiminin Kerkük'ü güç yoluyla geri alabileceğini söyledi.
Barzani'nin başkanlığını yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Rusya temsilcisi olan Hoşavi Babakr, Erbil'in Kerkük'ü yeniden kontrol altına almaya çalışabileceğini belirtti.
"RESMİ AÇIKLAMA YAPAMAM"
Babakr, "Kerkük'te durum ağır. Henüz (IKBY Başkanı Mesud) Barzani tarafından resmi açıklama yok. Bizim için Kerkük, Kürdistan'ın bir parçası. Bu yüzden ondan kimse vazgeçemez." ifadelerini kullandı.
Peşmergenin Kerkük'ü güç yoluyla tekrar kontrol altına almaya çalışabileceğini söyleyen KDP temsilcisi, "Resmi açıklama yapamam, ama bu olabilir." dedi.
"KÜRT TARAFI MÜZAKERELERİ REDDETMİYOR"
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Bağdat ile Kerkük'teki durumu görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Babakr, "Akşam saatlerinde Barzani'nin açıklaması olmalı. Elbette görüşmeler çatışmadan önce yapılmalıydı ama biz ona hazırız. Kürt tarafı müzakereleri reddetmiyor." diye ekledi.
Kaynak: haberinburada
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