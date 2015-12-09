

Barzani'nin ilk durağı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) oldu. Programında olmamamasına rağmen MİT'e gelen Barzani'nin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.







Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kabul edilecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barzani'nin ziyaretiyle ilgili şu bilgi verildi:







"IKBY Başkanı Mesud Barzani, önceden planlanmış bir ziyaret çerçevesinde 9-10 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara'da temaslarda bulunacaktır. IKBY Başkanı, ziyareti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından kabul edilecek, ayrıca ilgili diğer yetkililerle görüşecektir. Gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkileri, DEAŞ'la mücadele ve bölgesel gelişmeler ele alınacaktır."







