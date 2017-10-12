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Barzani'nin iddiasına Bağdat'tan jet yalanlama: Ne operasyonu!

BARZANİ'NİN İDDİASINA BAĞDAT'TAN JET YALANLAMA: NE OPERASYONU!

Barzani yönetiminin iddialarına cevap veren Irak hükümeti, "Kerkük ve Musul'a yönelik operasyon hazırlığımız yok" dedi.

Tarih : 12 Ekim 2017, 01:40
Puan Ver : Barzani'nin İddiasına Bağdat'tan Jet Yalanlama: Ne Operasyonu!(5/10)1

Irak hükümeti, "Kerkük vilayetine yönelik operasyon hazırlığında oldukları" yönündeki iddiaları yalanladı.

"BU YÖNDE BİR PLANIMIZ YOK"

Hükümet Sözcüsü Saad Hadis, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'nın yaptığı "Kerkük'e askeri saldırı" iddiasını yalanlayarak, "Bu yönde arazide hiçbir somut adım veya planımız mevcut değil." dedi.

"KERKÜK'ÜN YÖNETİMİNİ BİZ ALACAĞIZ"

Irak güçlerinin Kerkük'e bağlı toprakların yüzde 40'ını terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığını kaydeden Hadisi, "uyuyan hücrelerin faal duruma geçmemesi, güvenliğin sağlanması ve sığınmacıların evlerine geri dönmesi için buranın güvenliğinin merkezi yönetime bağlı güçler tarafından sağlanacağını" ifade etti.

"MUSUL'DA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hadisi ayrıca Musul'da DEAŞ'a karşı operasyonlar sonrası güvenliğin merkezi yönetime bağlı güçler tarafından sağlandığını hatırlatarak, bu güçlerin de burada kalmaya devam edeceğini vurguladı.

"IKBY SORUMSUZ DAVRANDI"

"IKBY gayri meşru referandumu gerçekleştirmekle sorumsuz davrandı." diyen Hadisi, "Bu referandumla Irak ve IKBY'yi çıkmaza sürüklediler. Bugünlerde de daha önce eşine rastlanmayen şekilde (IKBY tarafından) olayları tırmandırma girşimiyle karşı karşıyayız. Bu da Irak'taki bileşenler arasında korku, panik ve nefret yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hadisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KÜRTLER DE BİZİM VATANDAŞIMIZ ONLARIN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLUYUZ"

IKBY'deki Kürtler gibi diğer gruplar da bizim vatandaşlarımız ve onların da güvenlik ile istikrarını sağlamakla görevliyiz. Irak merkezi yönetimi, Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgeler adı verilen yerlerde güvenliği sağlama yetkisi ve görevine sahiptir. Hükümet, bu bölgelerde güvenliği ve otoriteyi sağlayacak, hiçbir grubun can ve mal güvenliğine zarar verilmemesi için azami çaba harcayacak.

IKBY "OPERASYON OLACAK" ŞEKLİNDE DUYURMUŞTU

IKBY Güvenlik Ajansı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıkamada, "Irak güçleri, Haşdi Şabi ve federal polis güçlerinin Kerkük'ün güney ve batısıyla Musul'un kuzeyinden saldırıya geçeceğine dair mesajlar alıyoruz." denilmişti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Havrami de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "olası herhangi bir saldırıdan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin sorumlu olacağını" ifade etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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