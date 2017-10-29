BARZANİ'NİN ÇEKİLME KARARINA TÜRKİYE'DEN İLK YORUM: GELECEĞİYLE İLGİLİ KARARLARI KENDİ VERİR
IKBY Başkanı Barzani'nin çekilme kararıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Kendi geleceği ile ilgili kararı kendi verir." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin görev süresini uzatmama kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Barzani görev süresini uzatmak için yanlış yaptı. Kendi geleceği ile ilgili kararları kendisi verir." diye konuştu.
"KENDİ GELECEĞİ İLE İLGİLİ KARARI KENDİ VERİR"
Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresini uzatmama kararı hakkında, "Barzani, seçim yasasını meclise getirmeyerek hata yaptı. Yapılan referandum da büyük bir hataydı. Yaptığı referandumda Kürt kardeşlerimizi birleştireceğini sandı fakat yapamadı. Orada bir çok Kürt partisi bu referanduma karşıydı. Fakat Barzani akıl hocalarını dinledi. kendi geleceği ile ilgili kararı kendi verir" dedi.
BAŞKANLIĞI 1 KASIM'DA SONA ERECEK
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirilmişti.
IKBY PARLAMENTOSUNA MEKTUP GÖNDERDİ
Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtmişti.
SEÇİMLERİ 8 AY DAHA ERTELEME KARARI ALINMIŞTI
Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hemmilletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.
Kaynak: haberinburada
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