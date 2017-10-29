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Barzani'nin Çekilme Kararına Türkiye'den İlk Yorum: Geleceğiyle İlgili Kararları Kendi Verir

BARZANİ'NİN ÇEKİLME KARARINA TÜRKİYE'DEN İLK YORUM: GELECEĞİYLE İLGİLİ KARARLARI KENDİ VERİR

IKBY Başkanı Barzani'nin çekilme kararıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Kendi geleceği ile ilgili kararı kendi verir." dedi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 17:50
Puan Ver : Barzani'nin Çekilme Kararına Türkiye'den İlk Yorum: Geleceğiyle İlgili Kararları Kendi Verir(10/10)6

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin görev süresini uzatmama kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Barzani görev süresini uzatmak için yanlış yaptı. Kendi geleceği ile ilgili kararları kendisi verir." diye konuştu.

"KENDİ GELECEĞİ İLE İLGİLİ KARARI KENDİ VERİR"

Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görev süresini uzatmama kararı hakkında, "Barzani, seçim yasasını meclise getirmeyerek hata yaptı. Yapılan referandum da büyük bir hataydı. Yaptığı referandumda Kürt kardeşlerimizi birleştireceğini sandı fakat yapamadı. Orada bir çok Kürt partisi bu referanduma karşıydı. Fakat Barzani akıl hocalarını dinledi. kendi geleceği ile ilgili kararı kendi verir" dedi.

BAŞKANLIĞI 1 KASIM'DA SONA ERECEK

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, 1 Kasım'da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirilmişti.

IKBY PARLAMENTOSUNA MEKTUP GÖNDERDİ

Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani'nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtmişti.

SEÇİMLERİ 8 AY DAHA ERTELEME KARARI ALINMIŞTI

Barzani'nin, 7 Haziran tarihinde bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantı sonrası hemmilletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta yaptığı oturumda oy çokluğuyla her iki seçimi de 8 ay erteleme kararı almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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