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Barzani'nin adamından kan donduran sözler: PKK kurşuna dizdi

BARZANİ'NİN ADAMINDAN KAN DONDURAN SÖZLER: PKK KURŞUNA DİZDİ

Barzani'nin Sincar sorumlusu Kadir Kaçak, terör örgütü PKK'nın militanlarını Afrin'e göndermek için zorladığını kabul etmeyen bir militanı ise kurşuna dizdiğini sözledi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 19:40
Puan Ver : Barzani'nin Adamından Kan Donduran Sözler: Pkk Kurşuna Dizdi(10/10)6

Terör örgütü PKK'nın, Musul'un Sincar ilçesinde kendine bağlı Ezidi yerel militanları savaştırmak için Afrin'e gönderdiği iddia edildi.

"AFRİN'E GÖNDERİYORLAR"

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Operasyonu'nun başlamasından sonra, PKK, Şengal'deki (Sincar) birçok militanını zorla, Irak- Suriye sınırı üzerinden Afrin'e gönderiyor." ifadelerini kullandı.

"SİNCAR-DOHUK YOLU KAPATILDI"

Örgütün kendi himayesindeki yerel militanları yaş ve cinsiyet gözetmeksizin Afrin'e gönderdiğini dile getiren Kaçak, PKK'nın talimatının tam olarak yerine getirilmesi ve Ezidi militanların kaçışının engellenmesi için Sincar-Duhok yolunun teröristlerce kapatıldığını belirtti.

"KURŞUNA DİZDİLER"

Kaçak, Afrin'e gitmeye karşı çıkan bir Ezidi militanın terör örgütü tarafından kurşuna dizildiğini, diğer militanların da bu şekilde gözünün korkutulduğunu kaydetti.

"AMAÇLARI ŞENGAL'DE YEGANE GÜÇ OLMAK"

Sincar'da Haşdi Şabi ve PKK arasında tam dayanışma olduğunu ileri süren Kaçak, "Haşdi Şabi, PKK'nın militanlarını Afrin'e sevk etme konusunda örgüte kolaylık sağlıyor. Haşdi Şabi'nin buradaki amacı ise Şengal'de yegane güç olmak." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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