Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani Peşmerge güçlerinin DAEŞ'ten geri aldıkları bölgelerden çekilmeyeceklerini açıkladı. Buna Kerkük ve Sincar'ın da dahil olduğunu belirten Barzani "PKK Sincar'dan çekilmeli" dedi.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Farsça servisine konuşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Musul operasyonunun birinci ve ikinci aşamalarının başarıyla tamamlandığını belirtti.







Barzani, Türkmen kasabası Telafer'e Şii militanların girmeyeceklerini söyledi. Kürt lider Barzani Türkiye'nin Başika kampının Bağdat yönetiminin bilgisi ve işbirliği ile kurulduğunu yineledi.







Barzani bazı kesimlerin siyasi çıkar için Başika'daki durumu abarttığını ifade etti.







kaynak:ntv