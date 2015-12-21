

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD güçlerinin 'Kürdistan Bayrak Günü' töreninde yaptıkları saldırıyı kınayarak 'O güçlerin yaptıklarını, işgalciler bile yapmamıştır. Bir gün pişman olup utanacaklar' değerlendirmesini yaptı.