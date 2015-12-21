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barzani'den sert açıklama: pişman olacaklar

BARZANİ'DEN SERT AÇIKLAMA: PİŞMAN OLACAKLAR

Barzani, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD güçlerinin, 'Kürdistan Bayrak Günü' törenindeki müdahalesini sert bir dille kınadı.

Tarih : 21 Aralık 2015, 09:32
Puan Ver : Barzani'den Sert Açıklama: Pişman Olacaklar(9/10)11


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD güçlerinin 'Kürdistan Bayrak Günü' töreninde yaptıkları saldırıyı kınayarak 'O güçlerin yaptıklarını, işgalciler bile yapmamıştır. Bir gün pişman olup utanacaklar' değerlendirmesini yaptı.








Etiketler: Barzani  Den  Sert  Açıklama  Pişman  Olacaklar    haber

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