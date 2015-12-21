BARZANİ'DEN SERT AÇIKLAMA: PİŞMAN OLACAKLAR
Barzani, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD güçlerinin, 'Kürdistan Bayrak Günü' törenindeki müdahalesini sert bir dille kınadı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD güçlerinin 'Kürdistan Bayrak Günü' töreninde yaptıkları saldırıyı kınayarak 'O güçlerin yaptıklarını, işgalciler bile yapmamıştır. Bir gün pişman olup utanacaklar' değerlendirmesini yaptı.
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