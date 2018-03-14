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Barzani'den Pkk Operasyonuna Destek Sinyali: Anlaşmalara Bağlıyız!
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Barzani'den PKK operasyonuna destek sinyali: Anlaşmalara bağlıyız!

BARZANİ'DEN PKK OPERASYONUNA DESTEK SİNYALİ: ANLAŞMALARA BAĞLIYIZ!

Barzani yönetiminden Türkiye'nin Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatacağı operasyonla ilgili "Ankara ile Bağdat arasındaki anlaşmalara bağlı kalacağız!" açıklaması geldi.

Tarih : 14 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : Barzani'den Pkk Operasyonuna Destek Sinyali: Anlaşmalara Bağlıyız!(7/10)3

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), "Ankara ile Bağdat arasında terörle mücadele konusunda yapılacak her türlü anlaşmaya bağlı kalacaklarını" açıkladı.

"IKBY, BAĞDAT'LA YAPILACAK ANLAŞMAYA BAĞLI KALACAK"

KDP Grup Başkanvekili Arafat Kerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "IKBY hükümeti, terörle mücadele konusunda Ankara ile Bağdat'ın yapacağı her türlü anlaşmaya bağlı kalacaktır." dedi.

IKBY'nin Irak'ın bir parçası olduğunu söyleyen Kerem, "Bu ülkenin bir parçası olarak, Irak ve Türkiye hükümetleri bir anlaşmaya varırsa biz de buna bağlı kalırız." diye konuştu.

"ERBİL İLE BAĞDAT ARASINDA DAYANIŞMANIN SAĞLANMASI GEREKİYOR"

Askeri operasyonlardan sivillerin zarar gördüğünü hatırlatan Kerem, "Bölge halkının zarar görmemesi için herhangi bir anlaşma yapılmadan önce Erbil ile Bağdat arasında iyi bir dayanışmanın sağlanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"TERÖRLE MÜCADELE KARARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, önceki gün düzenlediği basın toplantısında Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonuna ilişkin, "Irak hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile bir anlayış birliğine varmıştır. Bu anlayış birliği çerçevesinde, terörle mücadele Irak tarafında da kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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